سلطان القاسمي يؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك في مسجد الشارقة

أدى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بحضور سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، صباح اليوم “الجمعة”، صلاة عيد الأضحى المبارك في مسجد الشارقة.

وأدى الصلاة إلى جانب سموهما كل من الشيخ خالد بن عبدالله القاسمي رئيس هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، والشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم، والشيخ محمد بن حميد القاسمي رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، والشيخ ماجد بن سلطان القاسمي رئيس دائرة شؤون الضواحي، والشيخ سعود بن سلطان بن محمد القاسمي مدير عام دائرة الشارقة الرقمية، ومعالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.

وألقى فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، خطبة عيد الأضحى المبارك تناول خلالها أثر الإخلاص وقيمته الإيمانيّة والوطنية، الذي يؤدي إلى خلوص النية ونقاء العمل، مشيراً إلى أن أعظم أوجه الإخلاص هو الإخلاص لله، سبحانه وتعالى، والتي هي أساس العبادة وسر التقرب ومفتاح القبول، وهو العهد بين العبد وربه، إضافة إلى الإخلاص للوطن الذي يكون من خلال الإسراع في خدمته والمحافظة على سمعته، والالتزام بقوانينه والتمسك بعاداته وتقاليده.

وأوصى الدوبي بإخلاص المرء لأسرته ومجتمعه من خلال بر الوالدين وصلة الرحم والإحسان إلى الزوجة والأبناء، الأمر الذي يؤدي إلى صلاح المجتمع، ويجعله كالجسد الواحد، مشدداً على ضرورة التراحم والتزاور لنشر المودة والألفة والسرور بين أهلهم وأقاربهم وجيرانهم وأصدقائهم.

واختتم فضيلة الشيخ سالم الدوبي خطبة عيد الأضحى، داعياً الله عز وجل أن يديم الأعياد السعيدة على دولة الإمارات بأمن وأمان، وعلى القيادة الرشيدة وشعب الإمارات والمقيمين عليها بموفور الصحة ودوام العافية، وأن يتقبل الله من الحجاج مناسكهم، ويجعل حجهم مبروراً وذنبهم مغفوراً، وأن يعيدهم سالمين غانمين.