راشد بن حميد يطلق استراتيجية بلدية عجمان 2025-2027

أطلق الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، استراتيجية الدائرة 2025-2027، التي ترسم ملامح المرحلة المقبلة من مسيرة الإمارة الرائدة.

وتمثل الاستراتيجية مرحلة جديدة في مسيرة تطوير منظومة العمل البلدي في الإمارة، وتعزز جودة الحياة، وتدعم التنمية العمرانية والبيئية، لبناء نموذج حضري متكامل ينسجم مع توجهات القيادة الرشيدة، ورؤية عجمان 2030، ومبادئ الخمسين، ومئوية الإمارات 2071.

وتستند الإستراتيجية إلى رؤية واضحة تتمثل في «تنمية مستدامة تنعم بها الأجيال»، وتسعى الدائرة من خلالها إلى تعزيز مكانة عجمان كمدينة متطورة تدار بمنظومة حضرية وبيئية وصحية متكاملة.

كما تتجسد رسالتها بإمارة عصرية وفق منظومة مستدامة تلبي احتياجات السكان من التطوير الحضري والبنية التحتية، والبيئة، والصحة والسلامة العامة، بما يعكس التزام الدائرة بالعمل وفق منهجيات مبتكرة تدعم التنمية الشاملة وتحقق الرفاه المجتمعي.

وأعرب الشيخ راشد بن حميد النعيمي عن فخره بإطلاق الاستراتيجية التي تمثل خارطة طريق شاملة لعمل الدائرة خلال الأعوام المقبلة، مؤكداً أن الإنسان والمجتمع هم محور التنمية المستدامة ورافد أساسي في تطوير المدن وتحقيق الرفاهية والسعادة.

وقال: «الدائرة اعتمدت في وضع الاستراتيجية الحالية على أسس علمية دقيقة ودراسات واقعية لحاضر ومستقبل الإمارة، بمشاركة كوادرنا الوطنية وشركائنا الاستراتيجيين، فهدفنا تحقيق التكامل الشامل والترابط المستدام بين التنمية العمرانية والبيئية والاقتصادية والاجتماعية».

وثمّن الشيخ راشد بن حميد النعيمي جهود جميع كوادر الدائرة، وعملهم الدؤوب وإخلاصهم وتفانيهم، مؤكداً أن روح الفريق الواحد والأسرة المتكاملة تمكّننا من مواصلة مسيرة التميز، والارتقاء بالخدمات، وجعل عجمان من أكثر المدن استعداداً للمستقبل.

حضر إطلاق الاستراتيجية، سعادة عبدالرحمن النعيمي مدير عام الدائرة، والمديرون التنفيذيون وكافة المديرين والموظفين في الدائرة.

من جانبه أكد عبدالرحمن محمد النعيمي، مدير عام الدائرة، أن الاستراتيجية نتاج عمل مشترك من جميع قطاعات الدائرة.. وقال: «سنعمل وفقها لتدشين مشاريع حيوية وتنفيذ مبادرات نوعية تحقق الأثر الإيجابي في حياة سكان الإمارة، وتدعم التنمية الشاملة في المجالات كافة».

وتقوم استراتيجية الدائرة 2025-2027 على رؤية ورسالة موحّدة ومنظومة قيم مؤسسية راسخة، تُترجم عبر 7 توجهات استراتيجية و17 هدفاً مؤسسياً تشكل الإطار الشامل لتطوير منظومة العمل البلدي وتعزيز جودة الحياة في الإمارة.