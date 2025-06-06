Al Bayan
مباشرepaper-downloadنسخة الـ PDF
today-time
prayer-time
الإمارات

حمدان بن محمد: نرفع أسمى التهاني لقيادتنا الرشيدة وشعبنا العزيز والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة عيد الأضحى

undefined's profile picture

البيان

قدم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أسمى التهاني لقيادتنا الرشيدة وشعبنا العزيز والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وقال سموه في تدوينة على حسابه في منصة إكس: "بمناسبة عيد الأضحى المبارك، نرفع أسمى التهاني لقيادتنا الرشيدة وشعبنا العزيز والأمتين العربية والإسلامية، ونجدد الشكر الجزيل للمملكة العربية السعودية على إدارتها الناجحة لأعظم رحلة إيمانية على وجه الأرض، بكل كفاءة واقتدار وروحانية وسكينة".