حمدان بن محمد: نرفع أسمى التهاني لقيادتنا الرشيدة وشعبنا العزيز والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة عيد الأضحى

قدم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أسمى التهاني لقيادتنا الرشيدة وشعبنا العزيز والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وقال سموه في تدوينة على حسابه في منصة إكس: "بمناسبة عيد الأضحى المبارك، نرفع أسمى التهاني لقيادتنا الرشيدة وشعبنا العزيز والأمتين العربية والإسلامية، ونجدد الشكر الجزيل للمملكة العربية السعودية على إدارتها الناجحة لأعظم رحلة إيمانية على وجه الأرض، بكل كفاءة واقتدار وروحانية وسكينة".