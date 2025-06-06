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الإمارات

مكتوم بن محمد: يبقى العيد محطةً للبهجة والامتنان وجسراً يمتد بالمحبة والتواصل بين القلوب

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البيان

هنأ سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، قيادتنا الرشيدة، وشعب الإمارات، والأمتين العربية والإسلامية بحلول عيد الأضحى المبارك، مؤكداً أن العيد يبقى محطةً للبهجة والامتنان وجسراً يمتد بالمحبة والتواصل بين القلوب.

وقال سموه في تدوينة على حسابه في منصة إكس: "أهنئ قيادتنا الرشيدة، وشعب الإمارات، والأمتين العربية والإسلامية بحلول عيد الأضحى المبارك".

وأضاف سمو الشيخ مكتوم بن محمد: "يبقى العيد محطةً للبهجة والامتنان، وجسرًا يمتد بالمحبة والتواصل بين القلوب. نسأل الله أن يديم على شعوب العالم نعمة السلام والأمن والاستقرار. وكل عام وأنتم بخير".