بنك الإمارات للطعام يوزع أكثر من 24.5 مليون وجبة خلال الأشهر التسعة الأولى من 2024

بتوجيهات ومتابعة حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سموّ الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة بنك الامارات للطعام، الرئيس الأعلى لمؤسسة بنك الإمارات للطعام؛ نظّم البنك التابع لمؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية حفله السنوي، والذي جرى خلاله تكريم الشركاء الاستراتيجيين والداعمين والمتطوعين ممن أسهموا في دعم مبادرات وأنشطة البنك على مدار العام، سواء بالتبرّع بالمواد الغذائية أو وجبات الطعام، بالإضافة إلى المواطنين والمقيمين الذين تطوّعوا بالوقت والجهد للمساهمة في إنجاح هذه المبادرات.

وشملت قائمة التكريم مجموعة من الدوائر والمؤسسات الحكومية، والجمعيات الخيرية، والفنادق، والقطاع الخاص، إلى جانب قائمة ضمت متطوّعين من مختلف الأعمار وفئات المجتمع.

وأعلن البنك توزيع 24 مليون و586 ألف و367 وجبة على المستحقين خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، بزيادة بنحو 93% عن السنوات السابقة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث بلغ معدل التوزيع اليومي 90 ألف وجبة، متجاوزًا المُستهدف السنوي لمؤسسة بنك الإمارات للطعام، وذلك ضمن جهوده ورسالته في تنفيذ الأعمال الخيرية والإنسانية التي ترسخ من قيم الخير والعطاء والاستدامة والمسؤولية المجتمعية، وبما يعكس الجهود الحثيثة لتعزيز الأمن الغذائي ومكافحة هدر الطعام.

وبلغ عدد المستفيدين من مبادرات البنك خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري أكثر من 24.5 مليون مستفيد داخل الدولة وخارجها، وجرى خلال هذه الفترة توفير 416,750 وجبة بما يعادل 166.7 طنًا من الغذاء، فيما وصل عدد الشركاء الاستراتيجيين والداعمين إلى 925 شريكًا استراتيجيًا ومتبرعًا من المنشآت الغذائية والفنادق والشركات، إضافةً إلى مشاركة أكثر من 5٫000 متطوع في تنفيذ أعماله ومبادراته.

دعم الاستدامة

كما أعلن بنك الامارات للطعام أن كمية الأغذية التي حوّلها البنك عن مسار الطمر بلغت أكثر من 9 ملايين وجبة، ما يعادل 3٬700 طن من الطعام، محققاً بذلك أثرًا بيئيًا إيجابيًا يدعم أحد مستهدفاته في تعزيز الاستدامة البيئية عبر الحدّ من الانبعاثات الكربونية وتقليل نفايات الطعام.

وتدعم مساهمات مؤسسة بنك الامارات للطعام جهود الاستدامة البيئية والاجتماعية والاقتصادية من خلال الإدارة والاستغلال الأمثل لفائض الطعام، إذ أعادت توزيع الطعام الصالح للاستهلاك على المستفيدين داخل وخارج الدولة، وقامت بتدوير الكميات غير الصالحة لإنتاج السماد العضوي منها بالتعاون مع القطاع الخاص.

تعاون استراتيجي

تعاونت مؤسسة بنك الإمارات للطعام مع مبادرة "نعمة"، المبادرة الوطنية للحد من فقد وهدر الغذاء من أجل تحسين الثقافة الاستهلاكية، وأثمرت هذه المبادرة عن تقليل نفايات الطعام في الفنادق المشاركة بنسبة 47% بين عامي 2022 و2024. وشهدت مبادرة "لا هدر للطعام" الرمضانية تنظيم برامج تدريبية وتوعوية لـ 63 فندقًا عالميًا، استفاد منها 400 موظف وعامل، لتعزيز المسؤولية المجتمعية وتقليل نفايات الطعام.

كما ساهمت بتوزيع 300 سلة لفرز نفايات الطعام في مطابخ الفنادق، وتحويل 401,266 كيلوغرام من فائض الطعام عن مسار الطمر، مما ساهم في الحفاظ على الموارد الطبيعية. فضلًا عن إعادة تدوير 232,946 كيلوغرام من الطعام غير الصالح للاستهلاك، وإنتاج 46,589 كيلوغرام من السماد العضوي لدعم أكثر من 50 مزرعة محلية.

وساهمت هذه الجهود مجتمعة في تقليل الانبعاثات الكربونية بمقدار 1,003,166 كيلوغرام.

نهج راسخ

وأكد سعادة داوود الهاجري، نائب رئيس مجلس أمناء بنك الإمارات للطعام، أن هذه النتائج تُعبّر عن النهج الراسخ لدولة الإمارات في العمل الإنساني، ومدى أصالة قيم الخير والعطاء بين أفراد المجتمع الإماراتي، كما تعكس أثر البنك وأهدافه كمؤسسة ومنظومة متكاملة تعمل وفق إطار ونهج إنساني ومؤسسي على تخطيط وإدارة فائض الطعام والحدّ من هدره بالأسلوب الأمثل، والتعامل الحكيم مع الطعام، وتوفيره بأعلى جَودة لأكبر شريحة من المستحقين.

وأشار الهاجري إلى أن النتائج التي تحققت تمثّل جزءًا رئيسًا من رؤية مؤسسة بنك الإمارات للطعام كبنك مستدام ورائد عالميًا، يُسهم من خلال أعماله في دعم المستهدفات الاستراتيجية لدولة الإمارات في مجال تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتسهيل إيصال الغذاء إلى المستحقين على أوسع نطاق.

وقال الهاجري: "نثمّن جهود كافة الشركاء الاستراتيجيين والمتبرعين والمتطوعين الذين شاركوا في مبادرات البنك، مما يعكس مسؤوليتهم المجتمعية وحسهم الإنساني والتطوعي لدعم الأعمال الخيرية والإنسانية، ولما كان لهم من أثر إيجابي ساهم في نجاح البنك بتحقيق غاياته السامية في توفير الطعام والغذاء إلى مستحقيه".

برامج ومبادرات

ونفّذ بنك الإمارات للطعام 150 برنامجًا توعويًا بمشاركة نحو 3,437 من أفراد المجتمع والعاملين في المنشآت الغذائية لتعزيز مفاهيم الحفاظ على الطعام والحدّ من هدره، فيما أبرم 18 اتفاقية شراكة جديدة مع مختلف القطاعات في إطار تعزيز شراكاته الاستراتيجية مع المنظمات والقطاعات الداعمة لأعماله وأهدافه الاستراتيجية في إدارة فائض الطعام وتسهيل إيصاله إلى المستحقين.

كما نجح بنك الإمارات للطعام خلال شهر رمضان في توزيع 7 مليون و322 ألف و694 وجبة على المستحقين ضمن "مبادرة 5 مليون وجبة"، توزّعت على خمس مبادرات شملت؛ مبادرة "السلال الغذائية" بواقع 5 مليون و429 ألف و920 وجبة، فيما تم توزيع مليون و857 ألف و174 وجبة غذائية عبر مبادرة "فطوركم علينا"، وجرى إعداد وتوزيع 30,100 وجبة من خلال برنامج "طبخة الألف، إضافةً إلى تنظيم مبادرة "إفطار مع العمال" التي استهدفت 5,500 عامل في حديقة زعبيل بدبي.

وفي إطار التعامل مع الحالة الجوية الاستثنائية التي شهدتها الدولة خلال منخفض "الهدير"، كان لمؤسسة بنك الإمارات للطعام حضوراً فعّالاً من خلال التنسيق الوثيق مع الجهات الحكومية المعنية لرصد المتضررين وتحديد احتياجاتهم العاجلة. وقامت المؤسسة بتوزيع 114,910 وجبات غذائية على المتضررين من الحالة الجوية، مساهمةً بذلك تقديم الدعم الغذائي في هذه الظروف الاستثنائية، انطلاقاً من دورها الفعّال في خدمة المجتمع.

ويعمل بنك الإمارات للطعام وفق قيمٍ مؤسسية أساسها الإنسانية والعطاء والاستدامة والمسؤولية المجتمعية، ويتبع خططًا مستدامةً بعيدة المدى لتقديم وتوفير الطعام لمستحقيه في مختلف أنحاء العالم.