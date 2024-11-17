مكتوم بن محمد: نسير وفق رؤى محمد بن راشد للوصول بدبي إلى مصاف أفضل مدن العالم إقامة للعدالة والشفافية

تفقد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، المبنى الجديد للنيابة العامة في دبي، مؤكداً سموه السير وفق رؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهاته لتعزيز الجهود لتحقيق الريادة والتميز في المنظومة القضائية على الأصعدة كافة وضمن مختلف مساراتها، للوصول بدبي إلى مصاف أفضل مدن العالم إقامة للعدالة والشفافية.

وقال سموه في حسابه على منصة إكس "تفقدت المبنى الجديد للنيابة العامة في دبي، واطلعت على أقسامها وإداراتها التي صممت وفق أعلى المعايير العالمية، لضمان سرعة وسهولة إنجاز إجراءات التحقيق، والارتقاء بالخدمات المقدمة للجمهور وفق أفضل الممارسات".

وأضاف سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم "نسير اليوم وفق رؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وتوجيهاته لتعزيز الجهود لتحقيق الريادة والتميز في المنظومة القضائية على الأصعدة كافة وضمن مختلف مساراتها، للوصول بدبي إلى مصاف أفضل مدن العالم إقامة للعدالة والشفافية".