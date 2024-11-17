مؤسسة دبي للمرأة تعلن عن شركاء منتدى المرأة العالمي - دبي 2024

أعلنت مؤسسة دبي للمرأة عن شركاء منتدى المرأة العالمي - دبي 2024 ، الذي يعقد تحت رعاية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، يومي 26 و27 نوفمبر الجاري في مدينة جميرا.

ويجمع منتدى المرأة العالمي 2024 عدداً من الشركاء الوطنيين والعالميين البارزين ضمن القطاعين الحكومي والخاص، الذين تتوافق رؤاهم مع رؤى وأهداف المنتدى، ويسهمون بفاعلية في أعمال وفعاليات الدورة الثالثة، حيث تضم قائمة شركاء الحدث الأكبر من نوعه عالمياً في مجال الاهتمام بالمرأة وتعزيز دورها في مختلف المجالات، كلاً من هيئة الثقافة والفنون في دبي (الشريك الثقافي)، وطيران الإمارات (الناقل الرسمي)، وأدنوك (شريك طاقة للحياة)، وشركة الإمارات العالمية للألمنيوم (شريك منصة الاقتصاد)، وإي آند (الشريك التكنولوجي)، ومبادرة كارتييه للنساء (الشريك الداعم)، وميديكلينك (الشريك الصحي الرسمي)، بالإضافة إلى الشركاء الإعلاميين وهم: مؤسسة دبي للإعلام، شبكة أبوظبي للإعلام، شبكة الإذاعة العربية (ARN)، قناة سكاي نيوز عربية، قناة ومنصة المشهد، قناة CNN الاقتصادية، قناة CNBC عربية، قناة ومنصة الشرق للأخبار، وصحيفة الخليج، وصحيفة ذا ناشيونال، وصحيفة النهار، ومجلة فوربس الشرق الأوسط، والعين الإخبارية.. وغيرها الكثير من الجهات الإعلامية الداعمة.

وأعرب مسؤولو الشركاء من الجهات الحكومية والخاصة عن اعتزازهم بدعم هذا الحدث العالمي المهم الذي يمثل منصة دولية لتبادل الأفكار وبناء الشراكات المؤثرة لمواجهة التحديات التي تواجه تمكين المرأة في بعض مناطق العالم، مؤكدين حرص مؤسساتهم على تعزيز بيئة التنوع والشمول لما فيه من مردود إيجابي على نمو الأعمال.

هيئة الثقافة والفنون في دبي - الشريك الثقافي

وأكدت سعادة هالة بدري، مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي على أهمية منتدى المرأة العالمي دبي 2024 باعتباره منصة أساسية للقيادات من القطاعين الحكومي والخاص، فضلاً عن الخبراء والأكاديميين والمنظمات الدولية، لتبادل الأفكار وبناء الشراكات، مشيرة إلى أن المنتدى يأتي تأكيداً على المساهمات الحيوية للمرأة في مختلف المجالات، مما يعزز مكانة دبي ودولة الإمارات على المستوى العالمي ويسهم في إبراز التزامها بالتوازن بين الجنسين وتمكين المرأة.

وأضافت سعادة هالة بدري: "تمثل المرأة نصف المجتمع وهي شريكة متساوية في دفع عجلة التنمية في مختلف المجالات"، منوهة إلى أن دعم القيادة الرشيدة لقدرات المرأة وإدراكها لأهمية الاستثمار فيها، عزز من تأثيرها ونجاحها في المجالات التعليمية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، مما ساهم بشكل كبير في تحقيق أهداف التنمية طويلة الأمد، مؤكدة التزام هيئة الثقافة والفنون في دبي بدعم المنتدى الذي يعزز التعاون للتغلب على التحديات التي تواجهها المرأة ويعزز دورها في بناء مجتمع مزدهر.

طيران الإمارات - الناقل الرسمي

وقال أوليفير غرومان، النائب التنفيذي للرئيس للموارد البشرية في مجموعة الإمارات: "نحن فخورون بدعم منتدى المرأة العالمي - دبي 2024 انطلاقاً من التزامنا بتعزيز التوازن بين الجنسين في مكان العمل. لطالما كانت المرأة أحد المحركات الرئيسية للابتكار والنمو في مجموعة الإمارات، كما تسهم بفعالية في تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة في دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة".

وأضاف: "تكثف مجموعة الإمارات جهودها لدعم التوازن بين الجنسين وسد الفجوة من خلال التعويضات المتساوية والسياسات المتوازنة، ودعم فرص تعيين القيادات، والتوظيف العادل، ومبادرات الشمول، إلى جانب العديد من البرامج الأخرى، كما تمتلك المجموعة مجلساً للتوازن بين الجنسين، تتضمن أجندته العديد من الأنشطة والبرامج على مدار العام، بالإضافة إلى التزاماتها بـتعهد تسريع الهدف الخامس من أهدف التنمية المستدامة، الذي أطلقه مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، لتعزيز دور المرأة في الأدوار القيادية، ودعم منصة نورا الرامية لدعم سيدات الأعمال الطموحات في مسيرتهن المهنية، والتوقيع على مبادئ الميثاق العالمي للأمم المتحدة، ومبادرة الاتحاد الدولي للنقل الجوي ( 25x2025 ) الهادفة إلى تحقيق مستوى أفضل من التوازن بين الجنسين ضمن قطاع النقل الجوي بحلول عام 2025".

أدنوك - شريك طاقة للحياة

من جانبها، قالت فاطمة النعيمي نائب الرئيس التنفيذي لإدارة أعمال معالجة الغاز والتكرير والبتروكيماويات في "أدنوك": " تفخر " أدنوك" برعاية منتدى المرأة العالمي والذي يعد منصة مثالية للحوار البنّاء ودفع جهود تمكين المرأة والاحتفاء بإنجازاتها. وانطلاقاً من مكانتها كمزود عالمي مسؤول للطاقة، تواصل ’أدنوك‘ تعزيز بيئة عمل تتميز بالتنوع والشمولية لتمكين المرأة من تحقيق النجاح في مسيرتها المهنية، وتتطلع إلى مشاركة تجاربها وخبراتها والتعاون مع شركائها في هذا المنتدى العالمي لتعزيز مساهمات المرأة في قطاع الطاقة".

شركة الإمارات العالمية للألمنيوم - شريك منصة الاقتصاد

بدوره، قال عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: "يعزز التنوع أداء الأعمال وتنعكس نتائجه الإيجابية بقوة على المجتمع، وتسعى الإمارات العالمية للألمنيوم إلى خلق مسارات مهنية جديدة تمكّن النساء من العمل في أدوار متنوعة داخل الشركة على الرغم من هيمنة الرجال بشكل تقليدي على قطاع الصناعات الثقيلة في دولة الإمارات وحول العالم. وحققنا تقدماً كبيراً في تعزيز التنوع بين الجنسين ولكن لا يزال هناك الكثير الذي يتعين القيام به. كما نؤمن في الإمارات العالمية للألمنيوم أننا نستطيع تحقيق تقدم أسرع من خلال التعاون مع الشركات الصناعية الرائدة الأخرى في دولة الإمارات لمواجهة التحديات المشتركة وتقديم الحلول المبتكرة".

إي آند (الشريك التكنولوجي)

بدورها، قالت دينا المنصوري، الرئيس التنفيذي للذكاء الاصطناعي والبيانات في مجموعة "إي آند": "تؤمن (إي آند) أن الجمع ما بين القوة التحويلية للتكنولوجيا ومنصات مثل منتدى المرأة العالمي من شأنه أن يمهد الطريق لحوارٍ هادف ويحقق تغييراً إيجابياً"، مؤكدةً أن المنتدى يعكس الرغبة الوطنية المشتركة لبناء مستقبل يحظى فيه جميع الأفراد بالأدوات والفرص التي تمكنهم من الابتكار وتحقيق الريادة. وأضافت: "يسعدنا أن نكون الشريك التكنولوجي لهذا المنتدى وأن نساهم في تحقيق أهدافه، وذلك عبر عرض إمكانات تقنية الذكاء الاصطناعي والبيانات في تمكين المرأة في مختلف القطاعات، وإفساح المجال لمسارات جديدة في الاستدامة الاقتصادية وتعزيز دور دولة الإمارات في المساواة بين الجنسين".

ميديكلينك - الشريك الصحي الرسمي

وقال هاين فان إيك، الرئيس التنفيذي لميديكلينيك الشرق الأوسط: " تفخر ميديكلينيك بدعم منتدى المرأة العالمي دبي 2024، ونعبر عن التزامنا بالمساواة بين الجنسين من خلال التوقيع على تعهد الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة، الذي يهدف إلى تسريع قيادة المرأة في القطاع الخاص بدولة الإمارات"، مشيراً إلى أن قطاع الرعاية الصحية يعتمد على قوة عاملة نسائية قوية أكثر من أي قطاع آخر. وتفتخر ميديكلينيك بأن 75% من موظفي المجموعة من النساء.

وأضاف "بصفتنا مقدمو خدمات رعاية صحية، فنحن ملتزمون بتقديم خدمات استثنائية تلبي الاحتياجات الصحية الفريدة للنساء طوال حياتهن، كما أننا فخورون بنفس القدر بجودة الرعاية التي يمكن أن تقدمها ميديكلينيك لمرضانا في جميع أنحاء الدولة".

رؤى مشتركة

من جهتها، أعربت سعادة نعيمة أهلي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمرأة عن شكرها وتقديرها لشركاء منتدى المرأة العالمي – دبي 2024، مؤكدة أن تعاون الجهات الحكومية والمؤسسات الوطنية والعالمية في دعم هذا الحدث الكبير يعكس توافق الرؤى حول أهمية دور المرأة في مختلف المجالات وأهمية تضافر الجهود العالمية للتغلب على ما تواجهه من تحديات من أجل بناء اقتصاد مستدام ومجتمع مزدهر، وهو ما يهدف إليه المنتدى الذي سيشارك فيه أكثر من 3000 شخص من القيادات العالمية وكبار المسؤولين الحكوميين وقيادات القطاع الخاص العالمي والخبراء ومسؤولي المنظمات الدولية.

وقالت المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمرأة إن استضافة دبي لهذا الحدث العالمي الكبير للمرة الثالثة في تاريخه يعكس المكانة العالمية لدولة الإمارات في دعم المرأة وجهودها المؤثرة في دعم أهداف التنمية المستدامة، خاصة الهدف الخامس المتعلق بتمكين النساء والفتيات حول العالم، مشيرةً إلى أن المنتدى سيشهد على مدى يومين جلسات حوارية واجتماعات رفيعة المستوى واستعراض تجارب ملهمة وتبادل لأفضل الممارسات والسياسات العالمية في دعم وإنجاح دور المرأة، ما يجعل منه منصة عالمية لبناء شراكات محلية وعالمية مؤثرة لتحقيق مزيد من التقدم في هذا الملف الحيوي حتى تستطيع المرأة الحصول على مكانتها التي تستحقها ضمن مختلف المجالات.