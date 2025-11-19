نهيان بن مبارك: التعليم المستمر تعبير عن حب الوطن

أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش أن الشعار العام للتجمع السنوي لفرسان التسامح هذا العام «نتعلم ونتطور على الدوام»، وهو شعار يتوافق تماماً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في أن يكون التعليم المستمر، والقدرة الدائمة على التطوير، والالتزام بتحقيق الإنجاز والابتكار في كافة المجالات تعبيراً حقيقياً عن حب الوطن، والولاء للدولة، والانتماء لأهداف المجتمع وطموحاته.

جاء ذلك خلال كلمة معاليه، أمس، في افتتاح التجمع السنوي لفرسان التسامح بالأرشيف والمكتبة الوطنية بأبوظبي، وهو الملتقى السنوي الذي يلتقي به فرسان التسامح من إمارات الدولة السبع، للاحتفاء بجهود وإنجازات فرسان التسامح بمختلف فئاته والتخطيط للمرحلة المقبلة، حيث اجتمع في نسخة هذا العام لأول مرة أكثر من 400 من فرسان التسامح في الحكومة.

العمل الجاد

حضر اللقاء عفراء الصابري، مدير عام وزارة التسامح والتعايش، واللواء سهيل سعيد الخييلي، مدير عام الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وتضمنت الفعاليات فيلماً وثائقياً يرصد إنجازات فرسان التسامح.

وتقدم معاليه إلى القيادة الرشيدة بالشكر وفائق الاحترام، للدعم القوي للتنمية البشرية في الإمارات، والتأكيد باستمرار على أن نكون نحن أبناء وبنات هذه الدولة العزيزة، نماذج وقدوة، في القدرة على العطاء والتطور والعمل الجاد.

وأكد معاليه أن هذا الحرص على التعلم المستمر، والتطوير الدائم، في عمل فرسان وفارسات التسامح، إنما يدل على ما بلغه برنامج فرسان التسامح، من نضجٍ ونماء، وأن الفرسان والفارسات، لديهم قدرات وطاقات، تجعلهم ينظرون إلى المستقبل بثقة كاملة، في قدراتهم على الإفادة من كافة تطورات العصر ومعطياته.

وقال معاليه موجه حديثه إلى فرسان التسامح جميعاً: إنني أشير إلى دور التقنيات الحديثة في تحقيق كل مبادراتنا وأهدافنا، وذلك في إطار الدور المهم والرائد، للدولة في مجال الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم، وأشير كذلك، إلى أهمية تنمية القدرة على التعامل الواعي والمستنير مع وسائل الاتصال المجتمعية.

وأعلن معالي الشيخ نهيان بن مبارك عن إطلاق «مجلس قادة التسامح»، الذي سوف يضم الفرسان والفارسات، الذين يظهرون رغبة في اكتساب مهارات إضافية، في القيادة والريادة، في مجالات التسامح والأخوة الإنسانية.