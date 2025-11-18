محمد بن زايد: الإمارات حريصة على مواصلة العمل مع جمهورية كوريا بما يخدم التنمية المشتركة للبلدين

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، حرص دولة الإمارات على مواصلة العمل المشترك مع جمهورية كوريا الجنوبية، لدعم مسيرة التنمية في البلدين، وترسيخ أهداف الشراكة الاستراتيجية الخاصة التي تجمعهما.

وبحث سموه خلال لقائه اليوم في أبوظبي، الرئيس لي جيه ميونغ، سبل تعزيز العلاقات التنموية المتميزة بين دولة الإمارات وجمهورية كوريا، ودفعها قدماً بما يحقق الخير والازدهار للشعبين الصديقين.

وقال سموه في تدوينة على منصة التواصل الاجتماعي "X": "خلال لقائنا اليوم في أبوظبي بحثت مع الرئيس لي جيه ميونغ العلاقات التنموية المتميزة بين بلدينا، والعمل المشترك لدعمها ودفعها إلى الأمام لما فيه الخير والنماء والازدهار لشعبينا".

وأضاف سموه: "الإمارات حريصة على مواصلة العمل مع جمهورية كوريا بما يخدم التنمية المشتركة للبلدين ويحقق أهداف الشراكة الإستراتيجية الخاصة بينهما".