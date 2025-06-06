خدمات نوعية بأسواق المواشي في كلباء وخورفكان

أكملت أسواق المواشي في كلباء وخورفكان، استعداداتها لاستقبال الزوار اليوم في عيد الأضحى المبارك، ضمن خطة تشغيلية متكاملة لضمان تقديم خدمات نوعية تلبي احتياجات الجمهور خلال فترة عيد الأضحى المبارك، بالتعاون مع البلدية، لتنظيم عمليات التفتيش والرقابة الصحية على المواشي داخل الأسواق، وشرطة إدارة المنطقة الشرقية لتنظيم حركة المركبات داخل وخارج الأسواق، وتسهيل وصول الجمهور للمسلخ خلال أيام العيد، بالإضافة إلى التعاون مع شركة ساند لإدارة المرافق المتكاملة للمساهمة في عمليات الصيانة والتنظيم والتنظيف.

وقال هلال النقبي، مدير أسواق المنطقة الشرقية: إن هذه الاستعدادات تأتي في إطار التزامنا بتوفير تجربة متكاملة للزوار، وتقديم خدمة سريعة ومنظّمة، تحترم الوقت وتوفّر الراحة للزوار، من خلال تنظيم حركة الدخول، وتطبيق أعلى المعايير مع رفع الطاقة الاستيعابية للسوق، والتأكد من تطبيق كافة اشتراطات السلامة والصحة العامة.

وأضاف: خصصنا مساراً للعملاء القادمين إلى المسلخ مباشرة، ومساراً خاصاً للزوار المتجهين نحو الحظائر، كما يوجد فرق عمل متكاملة في الميدان خلال فترة عيد الأضحى المبارك لتوجيه المضحين بشكل سلس، إذ تبدأ رحلة العميل بداية بالتوجه إلى منطقة التحصيل ودفع الرسوم المطلوبة، وبعدها يتم ترقيم واستلام الأضحية من العميل، وبعدها يتم إبلاغ العميل بالانتظار في الخيمة المخصصة حتى يقوم فريق العمل لدينا بإبلاغ العميل بأن أضحيته جاهزة للتسليم.