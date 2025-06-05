"العيدية" تُسعد 10 آلاف طفل من أبناء الأسر المستفيدة من خدمات هيئة تنمية المجتمع بدبي

وزّعت هيئة تنمية المجتمع في دبي "العيدية" على 10 آلاف طفل من أبناء الأسر المستفيدة من خدمات الهيئة والأيتام، وذلك في إطار مبادرة إنسانية هدفها إدخال السرور على قلوب الأطفال، والمساهمة في تطوير بيئة مجتمعية داعمة ومرتبطة بجذورها الثقافية وبمناسبة عيد الأضحى المبارك، وتماشياً مع مستهدفات "عام المجتمع"، وحرصاً على تعزيز قيم التماسك والتلاحم المجتمعي.

تأتي هذه الخطوة في سياق الجهود المبذولة لتعزيز التكافل الاجتماعي واستثمار المناسبات الدينية لغرس القيم المجتمعية الأصيلة، حيث تمت المبادرة بالتعاون مع مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر.

وأكدت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي أن هذه المبادرة تجسّد رؤية القيادة الرشيدة التي تؤكد دائماً أن "الإنسان أولاً"، كما تُعد نموذجاً عملياً للتكامل المؤسسي مع شركاء العمل الاجتماعي، مشيدةً بالدور المحوري لمؤسسة الأوقاف في دعم مثل هذه المبادرات التي تعزّز قيم البِر والتكافل المجتمعي، موضحةً أن العيدية ليست مجرد دعم مادي، بل رسالة إنسانية تهدف إلى إدخال البهجة على قلوب الأطفال في هذه الأيام المباركة، وتعزيز إحساسهم بالاهتمام والاحتواء في أجواء العيد".

وأضافت معاليها: “العيدية عادة أصيلة في مورثنا الثقافي والسعادة التي تغمر الأطفال وتواصل هيئة تنمية المجتمع في دبي إطلاق مبادرات اجتماعية نوعية تلبي احتياجات الأسرة، وتسهم في ترسيخ منظومة اجتماعية مستدامة، من خلال شراكات فعّالة، بما يعزز من دورها كمحرك أساسي للتماسك المجتمعي والتنمية الاجتماعية في الإمارة”.

وقالت :"نحرص على استثمار جميع المناسبات الدينية والوطنية والاجتماعية للتأكيد على أهمية كل فرد من أفراد المجتمع ودوره ي تعزيز تماسك الأسرة، بينما يمثل الأطفال نواة الأسرة وتشكل رعايته محوراً أساسياً من محاور بناء المستقبل، ما يجعل دعمهم والاهتمام بتفاصيل حياتهم اليومية عاملاً هاماً في تعزيز ثقتهم بأنفسهم وبمجتمعهم".

يُذكر أن منح "العيدية" يُعد من العادات والتقاليد المتوارثة في العالمين العربي والإسلامي، وتعتبر العيدية من أهم مظاهر الاحتفال بمقدم عيد الفطر وعيد الأضحى عند الأطفال، ولها أثر نفسي إيجابي كبير لدى الطفل، بما تدخله عليه من سعادة في مثل تلك المناسبات.