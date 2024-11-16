جامعة الدول العربية تثمن مبادرات «أم الإمارات» لدعم الأمهات اللبنانيات

ثمنت السفيرة هيفاء أبوغزالة الأمين العام المساعد لدى جامعة الدول العربية رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية المبادرة الإنسانية التي أطلقتها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات" رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية لدعم الأمهات اللبنانيات وذلك من خلال إرسال طائرتين حَمَلَتَا 80 طناً من المستلزمات الخاصة بهن .

وقالت "السفيرة أبوغزالة" -في تصريح لوكالة أنباء الإمارات إن هذه الجهود التي تأتي في إطار الحملة الوطنية "الإمارات معك يا لبنان" التي وجه بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” جاءت في توقيت مهم للغاية حيث إن المرأة اللبنانية في أمس الحاجة لهذا الدعم في ظل الظروف الحرجة التي يمر بها لبنان وهو من أسمى وأرفع نماذج التضامن والدعم العربي.

ودعت "أبوغزالة" إلى ضرورة الإقتداء بهذا النموذج وتيسير الكثير من المساعدات التي تفي بإحتياجات المرأة نظراً للتحديات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تواجهها ، كون المرأة في الصفوف الأمامية لتحمل أعباء الأزمات، من الأزمة الاقتصادية إلى النزوح وعدم الاستقرار السياسي.