حمدان بن زايد يؤكد في اليوم العالمي للبيئة التزام قيادة الإمارات بالتعاون البيئي العالمي

أكَّد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس مجلس إدارة هيئة البيئة – أبوظبي بمناسبة اليوم العالمي للبيئة أنَّ دولة الإمارات العربية المتحدة تمثِّل نموذجاً عالمياً ملهماً في تبنّي المبادرات البيئية الرائدة والحلول المبتكَرة وقيادة الجهود العالمية في التصدي للتحديات المناخية.

وقال سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان:« تواكب جهودنا في هيئة البيئة – أبوظبي هذه المسيرة الطموحة للدولة إذ نسعى بشكل دؤوب إلى تنفيذ الإستراتيجيات والمشاريع التي تُسهم في الحدِّ من التغيُّر المناخي وصون التنوُّع البيولوجي وتعزيز الاستخدام المسؤول للموارد الطبيعية في أبوظبي. إيماناً منَّا بأهمية التعاون والعمل المشترك لحماية كوكبنا وتوفير بيئة نظيفة تسهم في صنع بيئة صحية مَصونة ومستدامة تعزِّز جودة الحياة».

وأشار سموّه إلى أنَّ استضافة الدولة للمؤتمر العالمي للاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة لعام 2025 في أبوظبي تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” تُعَدُّ نقلة نوعية لعرض الإنجازات الوطنية في هذا المجال على المستوى الدولي ودعم الحوارات والمبادرات البيئية لإيجاد حلول فعّالة للتحديات وهو يرسِّخ مكانة الدولة كداعم رئيسي ومؤثِّر عالمياً في جهود المحافظة على الطبيعة بما يتماشى مع «رؤية مئوية الإمارات 2071» للتنمية المستدامة.

ودعا سموّه إلى تضافر الجهود لمواصلة العمل على حماية البيئة، وصيانة الموارد ودعم البحث العلمي والابتكار، وتبنّي نهج الاستدامة، وتعزيز الوعي البيئي والتكيُّف مع التغيُّر المناخي لدعم التوازن وتحقيق التحوُّل الشامل الذي يُلهم الأجيال المقبلة لبذل الجهود لتحقيق مستقبل مستدام.