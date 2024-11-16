طقس الإمارات غداً.. صحو إلى غائم جزئياً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا إلى غائم جزئيا احياناً وتظهر السحب شرقاً، ورطبا ليلاً وصباح الإثنين مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

الرياح: شمالية غربية إلى جنوبية شرقية / 10 إلى 20 تصل إلى 35 كم/س.

الخليج العربي: متوسط إلى خفيف الموج.

وسيحدث المد الأول عند الساعة 13:11والمد الثاني عند الساعة 03:21

الجزر الأول عند الساعة 20:20والجزر الثاني عند الساعة 07:27

بحر عمان: خفيف الموج.

وسيحدث المد الأول عند الساعة 09:28 والمد الثاني عند الساعة 23:27

الجزر الأول عند الساعة 16:21والجزر الثاني عند الساعة05:10

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 30 24 80 45

دبي 31 23 80 40

الشارقة 30 23 80 35

عجمان 31 23 80 40

ام القيوين 30 20 75 50

رأس الخيمة 31 22 80 40

الفجيرة 29 24 80 50

العـين 29 21 70 35

ليوا 31 19 90 30

الرويس 30 20 80 40

السلع 32 21 60 20

دلـمـا 28 25 70 50

طنب الكبرى / الصغرى 28 26 80 60

أبو موسى 28 26 70 60