زخات شهب الأسديّات تسطع في سماء الإمارات

تشهد سماء الإمارات خلال شهر نوفمبر الجاري، زخات من شهب الأسديّات، تصل ذروتها ما بين 17 و18 نوفمبر من كل عام.

وذكرت جمعية الإمارات للفلك، أن شهب الأسديات واحدة من أشهر زخات الشهب السنوية، وتحدث عندما تمر الأرض عبر مسار مذنب Tempel-Tuttle، حيث مخلفات وبقايا المذنب تنتشر في ذلك المسار.

وقال إبراهيم الجروان، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للفلك، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، إنه خلال نوفمبر الجاري، وفي ليلة الذروة، يصبح القمر هلالاً متناقصاً، ما يعني إضاءة قمرية منخفضة، الأمر الذي يساعد على رؤية الشهب بشكل أفضل، منوهاً بأنه لوحظ في كل 33 سنة تقريباً (مع اقتراب المذنب خلال دورته المعتادة)، أن الأسديّات تنتج عاصفة شهابية، تصل إلى مئات أو آلاف الشهب في الساعة.