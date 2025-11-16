9 ملايين درهم إنفاق «بيت الخير» على برامجها الخيرية أكتوبر الماضي

أعلنت جمعية بيت الخير عن تقريرها المالي لشهر أكتوبر الماضي، والذي قدّم قراءة شاملة لمسار التبرعات وآليات توجيهها نحو المستفيدين، في إطار سياستها الثابتة القائمة على الشفافية والحوكمة والإفصاح عن مواردها المالية ومجالات صرفها. ويعكس التقرير حرص الجمعية على تعزيز ثقة المتبرعين والشركاء، وضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجاً.

وأشار التقرير إلى أن إجمالي إنفاق الجمعية خلال الشهر الماضي تجاوز 9 ملايين درهم، وهو ما يعكس حجم الأنشطة الإنسانية والمشاريع التي تنفذها شهرياً. وقد جاء هذا الإنفاق مدعوماً بشراكة استراتيجية مع بنك دبي الإسلامي الذي ساهم بما يقارب 2.2 مليون درهم، استمراراً لدوره كشريك رئيس في دعم برامج الجمعية ومبادراتها.

مساعدات مباشرة

وأوضح التقرير أن الجمعية قدّمت خلال الشهر دعماً واسعاً للأسر المحتاجة المسجلة لديها، حيث رصدت ما يقارب 825 ألف درهم كمساعدات نقدية مباشرة لتغطية النفقات الأساسية للأسر ذات الدخل المحدود. كما خصّصت حوالي نصف مليون درهم لكفالة ورعاية أسر الأيتام، من أجل تأمين احتياجاتهم المعيشية والتعليمية والاجتماعية.

وفي إطار دعم الفئات الأكثر هشاشة، قدمت «بيت الخير» نحو 110 آلاف درهم لصالح أسر أصحاب الهمم، التزاماً بتمكينهم وتخفيف الأعباء المعيشية على ذويهم. كما وجّهت الجمعية أكثر من 1.6 مليون درهم إلى دعم تعليم أبناء الأسر المعسرة، انطلاقاً من إيمانها بأن التعليم يشكل الطريق الأهم نحو تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية للأسر المحتاجة.

احتياجات أساسية

وفي سياق توفير الاحتياجات الأساسية، خصصت الجمعية حوالي 660 ألف درهم لمشروع المواد الغذائية، الذي يهدف إلى تأمين الغذاء للأسر المتعففة وتقديم السلال الغذائية بشكل دوري لضمان استقرارهم المعيشي.

أما في مجال التدخلات الإنسانية العاجلة، فأفاد التقرير بأن «بيت الخير» قدمت مساعدات طارئة تجاوزت 4.5 ملايين درهم، استجابة للحالات الحرجة التي تتطلب تدخلاً سريعاً، مثل فقدان المعيل أو المرض أو الظروف الطارئة التي تؤثر بشكل مباشر في استقرار الأسر.

كما أنفقت الجمعية قرابة نصف مليون درهم لدعم علاج المرضى غير القادرين على تحمل تكاليف الرعاية الصحية، إلى جانب ما يقارب 140 ألف درهم للمساهمة في حل قضايا الغارمين، بهدف إعانتهم على تجاوز الأزمات المالية والتخفيف من آثارها في حياتهم وحياة أسرهم.

وأشار التقرير إلى أن إجمالي إنفاق الجمعية من بداية العام وحتى نهاية أكتوبر 2025 بلغ نحو 151 مليون درهم، وهو رقم يعكس اتساع نطاق مشاريع «بيت الخير» وقدرتها على الوصول إلى آلاف الأسر المحتاجة داخل الدولة. كما يعكس هذا الإنجاز الدور المتنامي للجمعية في دعم مبادرات التكافل الاجتماعي، وترسيخ قيم العطاء، وتفعيل الشراكات المجتمعية التي تسهم في تعزيز منظومة العمل الإنساني في الإمارات.

وتواصل «بيت الخير» تنفيذ خططها الاستراتيجية الهادفة إلى رفع مستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين، وتوسيع قاعدة الشراكات مع المؤسسات الحكومية والخاصة، إلى جانب تطوير برامج مبتكرة تلبي الاحتياجات المتنامية للأسر المحتاجة، بما ينسجم مع رؤية الدولة في بناء مجتمع متماسك ومتعاضد.