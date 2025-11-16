النقيب سماء صفر... قائد مؤثر عالمياً تحت سن الأربعين

استطاعت النقيب سماء عبدالرحيم صفر الزرعوني، رئيس قسم التدقيق التشغيلي (المالي والإداري) في مكتب التدقيق الداخلي بشرطة دبي، أن تحصد جائزة الجمعية الدولية لقادة الشرطة IACP) ) لعام 2025، عن فئة القادة المؤثرين الأربعين تحت سن الأربعين، (40 Under 40) ، والتي تُعدّ من الجوائز المرموقة للعاملين في المجال الشرطي.

وتمكنت النقيب الزرعوني من الحصول على الجائزة بفضل تميزها في مجالي القيادة والابتكار، خصوصاً في مجال عملها المتعلق بالتدقيق التشغيلي الداخلي.

وأثبتت النقيب سماء الزرعوني قدرتها على التميز والريادة والقيادة في العمل الشرطي من خلال توليها رئاسة قسم التدقيق التشغيلي، كأول ضابطة من العنصر النسائي تشغل هذا المنصب المهم، إلى جانب نجاحها، على مدار السنوات الماضية، في تطبيق إجراءات ريادية في التدقيق الداخلي.

وجاء فوز النقيب سماء الزرعوني بالجائزة بعد أن قدّمت إنجازاتها المهنية ومساهمتها في إعادة تعريف معايير التميّز في مجالي التدقيق المالي والإداري.

تعمل النقيب الزرعوني في مجال التدقيق التشغيلي، الذي يُعدّ من المهام الإدارية التخصصية المؤثرة على سير منظومة العمل، والتي من خلالها يتم التدقيق على العمليات التشغيلية في مختلف الوحدات التنظيمية للتحقق من مدى كفاءتها وفعاليتها في تحقيق أهداف شرطة دبي، وفق نهج داخلي ومعايير عالمية لأفضل الممارسات المهنية.

وتُعدّ مهام التدقيق على أنظمة التشغيل المالي والإداري من المهام التخصصية التي تتطلب مستوى عالياً من المعرفة الإدارية والمالية والتشغيلية، وكذلك الفهم القانوني والاطلاع الدائم والمباشر على السياسات والإجراءات المعمول بها محلياً وعالمياً، لمواكبة التطلعات والرؤى المستقبلية في العمل المؤسسي، كما تتطلب مهارات متعددة على المستوى الشخصي، منها القدرة على ضمان الاستقلالية والدقة في العمل.

تعليمها وشهاداتها

الجدير بالذكر أن النقيب سماء عبدالرحيم صفر الزرعوني حصلت على درجة البكالوريوس في المالية والماجستير في إدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية في الشارقة، وتخرجت في الدورة العسكرية للجامعيين، وحصلت على المركز الأول في المجموع العام بتقدير امتياز، كما نالت العديد من الشهادات التدريبية التخصصية، وهي عضو مجلس القيادات الشابة بشرطة دبي، ولديها عضويات عديدة في فرق العمل واللجان المتعلقة بالتدقيق.