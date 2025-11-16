شرطة دبي تستقبل أكثر من 7 ملايين مكالمة في 2024

تلقى مركز القيادة والسيطرة بالإدارة العامة للعمليات في شرطة دبي، 7 ملايين و322 ألفاً و416 مكالمة العام الماضي 2024، عبر هاتف المكالمات الطارئة (999)، ووصل عدد المكالمات التي تم الرد عليها في غضون 10 ثوانٍ إلى 7 ملايين و4 آلاف و793 مكالمة.

كما استقبل المركز في الربع الثالث من العام الجاري 2025، مليوناً و498 ألفاً و348 مكالمة، ووصل عدد المكالمات التي تم الرد عليها في غضون 10 ثوانٍ إلى مليون و487 ألفاً و859 مكالمة، أي ما يعادل 99.3% من المكالمات.

جاء الإعلان عن ذلك خلال تفقد معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي لسير العمل في الإدارة العامة للعمليات، ضمن برنامج التفتيش السنوي على الإدارات العامة ومراكز الشرطة، بحضور سعادة اللواء حارب محمد الشامسي نائب القائد العام لشؤون القطاع الجنائي، وسعادة اللواء سيف مهير المزروعي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات، والعميد تركي بن فارس، مدير الإدارة العامة للعمليات، العميد الدكتور إبراهيم بن سباع المري، نائب مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، والعميد محمد عبد الله المهيري، نائب مدير الإدارة العامة للعمليات لشؤون العمليات، والعميد المهندس عبد الله الملا، نائب مدير الإدارة العامة للعمليات لشؤون الاتصالات، والعميد أحمد المهيري، مدير إدارة التفتيش والرقابة، والمقدم الدكتور عبد الرزاق عبد الرحيم، رئيس قسم التفتيش، وعدد من الضباط.

وأكّد معالي الفريق عبد الله خليفة المري، على الدور المحوري الذي تقوم به الإدارة العامة للعمليات في حفظ الأمن وسرعة استجابة الدوريات بمختلف أنواعها وفرق الإنقاذ لمواقع الحوادث، بما يُترجم الأهداف الاستراتيجية والتزامات القيادة العامة لشرطة دبي تجاه المجتمع.

وأشاد معاليه بالجهود المستمرة التي تبذلها الإدارة العامة للعمليات في تطوير منظومة العمل وتعزيز جاهزية غرف العمليات عبر التحسين الدائم لبنيتها التقنية وصولاً إلى جعلها غرفة العمليات رقميةً ونموذجيةً، بما يعزز من كفاءة الاستجابة الميدانية ويواكب تطلعات دبي في التحول الذكي.

كما ثمّن معاليه حرص الإدارة العامة للمرور على تطوير تطبيقاتها الذكية وخدماتها المُبتكرة التي تُسهم في رفع مستوى الأمن والأمان وإسعاد أفراد المجتمع، مُطلعاً على المؤشرات الاستراتيجية للإدارة، والتي شملت مؤشر زمن الاستجابة للحالات الطارئة جداً، ومؤشر سرعة الرد على مكالمات الطوارئ (999)، ومؤشر التغطية الأمنية، ومؤشر استجابة الفرق التخصصية.

واطلع معالي الفريق عبد الله المري على إحصائيات متوسط زمن الاستجابة للحالات الطارئة جداً في الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، والذي حقق دقيقتين و7 ثوان.

واستمع معاليه إلى شرحٍ حول المبادرات والمشاريع التي أنجزتها الإدارة العامة للعمليات في العام الماضي، منها "مشروع الطائرات المُسيرة - المرحلة الأولى"، ومشروع مركز أنظمة الطائرات المسيرة، و"مشروع شاهين"، و"مشروع مواكب"، إضافة إلى "مبادرة فارس التغطية الأمنية"، إلى جانب عرض 14 مصنفاً فكرياً.

كما واستمع معاليه إلى شرح حول الجوائز التي حصلت عليها الإدارة العامة للمرور خلال العام الماضي، أبرزها الفوز بجائزة إيديسون عن فئة الحلول الأمنية ذاتية التحكم وذلك عن مشروع الدرون بوكس، والحصول على "أول اعتماد لاستخدام الطائرات بدون طيار خارج نطاق الرؤية"، والفوز بجائزة SAG Award العالمية عن أفضل منصة شرطية في العالم (منصة العمليات)، إضافة إلى الحصول على أول براءة اختراع على مستوى القيادة.

واطلع معاليه على أحدث أنظمة تقنيات مركز أنظمة الطائرات المُسيرة، إضافة إلى سيارة العمليات المتنقلة وهي غرفة عمليات مُتنقلة يتم الاستعانة بها في الفعاليات الخارجية المُختلفة، إلى جانب "الخطة المستقبلية 2028 " الخاصة بتغطية إمارة دبي بالكامل، حيث تعامل المركز مع 876 بلاغاً في العام الماضي.

وبلغ عدد الانتقالات الخاصة بمنظومة الطائرات دون طيار" الدرون بوكس"، 3000 انتقال تنوعت ما بين الطارئة، والطارئة جداً، والاعتيادية، بالإضافة الى الانتقالات الاخرى، حيث بلغ متوسط زمن استجابة الطائرات المسيرة للحالات الطارئة جداً 57 ثانية فيما كان المستهدف دقيقتين و45 ثانية.

وفي ختام برنامج التفتيش، كرم معالي الفريق عبد الله المري، نخبة من المتميزين في الإدارة العامة للعمليات تقديراً لإخلاصهم في العمل، مما أدى إلى تحقيق أعلى درجات التميز والتفوق المؤسسي، داعياً أن يكون التكريم دافعاً ومُحفزاً لبذل المزيد من الجهود لتعزيز المُكتسبات وتحقيق المزيد من الإنجازات، مُتمنياً لهم التوفيق والسداد.