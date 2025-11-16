"طرق دبي" و"جوبي" تنفذان بنجاح أول رحلة مأهولة للتاكسي الجوي الكهربائي بين مرغم ومطار آل مكتوم الدولي

نفذت هيئة الطرق والمواصلات بالتعاون مع شركة "جوبـي أفييشن"، أول رحلة مأهولة للتاكسي الجوي الكهربائي للإقلاع والهبوط العمودي:(eVTOL) بين موقعين مختلفين، حيث انطلق التاكسي الجوي الكهربائي، من موقع اختبارات جوبي في مرغم إلى مطار آل مكتوم: (دبي ورلد سنترال) في رحلة استغرقت 17 دقيقة، وذلك تزامناً مع فعاليات معرض دبي للطيران 2025، وبهذه العملية تصبح "جوبي" أول شركة في العالم تُنفّذ رحلة مأهولة بتاكسي جوي كهربائي للإقلاع والهبوط العمودي بين نقطتين مختلفتين داخل دولة الإمارات، وأعلنت الهيئة إنجاز شركة "سكاي بورتس إنفراستركتشر"، البريطانية المتخصصة في تطوير البنية التحتية للتنقّل الجوي المتقدّم، 60% من أعمال إنشاء أول محطة للإقلاع والهبوط العمودي للتاكسي الجوي في الإمارة، بالقرب من مطار دبي الدولي (DXB)، حيث وصلت أعمال البناء إلى أعلى نقطة في المحطة التي تعد الأول من نوعها على مستوى العالم.

وأعلنت الهيئة، عن إنشاء ثلاثة مهابط عمودية إضافية لخدمة التاكسي الجوي، بالتعاون مع شركة إعمار العقارية، وأتلانتس ذا رويال، ومجموعة وصل لإدارة الأصول، وذلك ضمن مشاريعهم العقارية.

ويؤكد هذا الإنجاز استعدادات شركة (جوبي)، وقدرتها على التشغيل ضمن مجال جوي مشترك، وتستعد هيئة الطرق والمواصلات وشركة (جوبي)، لتوسيع نطاق عمليات اختبار التاكسي الجوي في دبي خلال المرحلة المقبلة، تمهيدًا لبدء نقل الركاب عام 2026، وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للطيران المدني، وهيئة دبي للطيران المدني، ومؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية.

جاهزية دبي لمستقبل النقل الذكي

وأكد معالي مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات أن تنفيذ أول رحلة مأهولة للتاكسي الجوي الكهربائي، يعد إنجازاً نوعياً جديداً يضاف إلى سجل دبي الحافل بالريادة والابتكار، ويترجم الرؤية المستقبلية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، في أن تكون دبي المدينة الأفضل عالميًا في جودة الحياة، والأكثر جاهزية لمستقبل النقل الذكي والمستدام، وكذلك توجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن تكون دبي في طليعة المدن التي تستثمر في الابتكار والتقنيات المتقدمة لخدمة الإنسان.

وقال معاليه: نجاح شركة "جوبي أفييشن" في تنفيذ أول رحلة طيران للتاكسي بين موقعين مختلفين، يؤكد نجاح الخطوات التشغيلية التي وضعتها الهيئة لتطوير منظومة النقل الجوي في دبي، وقدرتها على التشغيل ضمن مجال جوي مشترك، ويمهد الطريق لمرحلة جديدة من تكامل أنظمة النقل الذكي في الإمارة، وهو ما يعزز ثقة الشركاء العالميين في بيئة دبي التنظيمية والتقنية، ويجعلها منصة رائدة لتجارب التنقل المستقبلي على مستوى العالم، مشيراً إلى أن التقدم النوعي الذي أحرزته شركة "سكاي بورتس إنفراستركتشر" في تنفيذ محطة التاكسي الجوي، بالقرب من مطار دبي الدولي، والتعاون والشراكة مع ثلاث من كبرى الجهات التطويرية في دبي، لإنشاء مهابط للتاكسي الجوي، ضمن مشاريعها التطويرية، يعزز جهود الهيئة في التوسع في إنشاء محطات ومهابط التاكسي الجوي، في مختلف مناطق الإمارة، بما يضمن تقديم خدمات تنقل جوية متميزة، لسكان دبي وزوارها، ويعزز الترابط بين المناطق الحيوية، ومراكز الأعمال والمعالم السياحية،

وسيلة تنقل سهلة وسريعة

وأضاف: تُعد هذه الخطوة التاريخية شهادة على كفاءة البنية التحتية والتنظيمية في دبي، وقدرتها على استيعاب التقنيات المستقبلية في مجال النقل الجوي، بالتعاون الوثيق مع الهيئة العامة للطيران المدني وهيئة دبي للطيران المدني ومؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية، كما تُعد خطوة نوعية في مسيرة التحول نحو وسائل نقل أكثر أماناً وكفاءة واستدامة، ويمهد الطريق أمام التشغيل التجاري لخدمات التاكسي الجوي عام 2026، في توفير وسيلة تنقل سهلة وسريعة، تعزز الربط بين المناطق الحيوية في إمارة دبي.

وأكد الطاير أن هيئة الطرق والمواصلات، تمضي بثبات نحو التشغيل التجاري لخدمة التاكسي الجوي في عام 2026، لترسيخ مكانة دبي مدينة المستقبل، ومركزاً عالمياً لحلول التنقل الحضري المبتكر والمستدام، يجمع بين كفاءة البنية التحتية وجودة الحياة العالية، موضحاً أن التاكسي الجوي سيوفر خدمة جديدة مميزة لسكان وزوار إمارة دبي، الراغبين في التنقل السهل والسريع والآمن، لعدد من المواقع الحيوية في مدينة دبي، حيث يُتوقع أن تستغرق الرحلة من مطار دبي الدولي إلى نخلة جميرا قرابة 10 دقائق، مقارنة بنحو 45 دقيقة بالسيارة، كما تسهم الخدمة في تعزيز التكامل مع وسائل النقل الجماعي المختلفة، وكذلك وسائل التنقل الفردية مثل السكوتر الكهربائي والدراجات الهوائية، وتسهيل التنقل متعدد الوسائط، وتعزيز الربط عبر المدينة، وتوفير رحلة سلسة للركاب.

مستقبل النقل الحضري

ومن جانبه قال جوبن بيفيرت، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة جوبي للطيران: "من التجارب الجوية إلى منظومة البنية التحتية، نُحقق تقدماً لافتاً على جميع الأصعدة فيما نستعد لإطلاق الخدمة التجارية لنقل الركاب في دبي العام المقبل. وبالعمل جنباً إلى جنب مع هيئة الطرق والمواصلات في دبي، والجهات الحكومية المعنية، وشركاء البنية التحتية، استطعنا تسهيل تطوير أول خدمة تاكسي جوي في العالم، وأصبحنا اليوم أقرب من أي وقت مضى إلى تحويل النقل الجوي الحضري إلى واقع يومي لسكان وزوار دولة الإمارات العربية المتحدة."

خطوة متقدمة

وقال دنكن ووكر، الرئيس التنفيذي لشركة سكاي بورتس إنفراستركتشر: "تعد محطات الإقلاع والهبوط العمودي الركيزة الأساسية لنجاح منظومة التنقل الجوي المتقدم، ومع بلوغ المحطة هذا الإنجاز المحوري، فإننا نشهد لحظة تاريخية في مسيرة هذا القطاع، بينما تستعد دبي لتكون أول مدينة في العالم تجعل من التنقل الجوي المتقدم واقعاً ملموساً، مقدّمةً وسيلة تنقل فائقة السرعة وصفرية الانبعاثات تُحدث ثورة في أسلوب تنقل الأفراد داخل المناطق الحضرية وخارجها.

التاكسي الجوي جوبي S4

يتميّز التاكسي الجوي (جوبي S4) بإمكانية الإقلاع والهبوط العمودي، وهي مركبات مستدامة صديقة للبيئة، تعمل بالطاقة الكهربائية، ولا تتسبّبُ بأية انبعاثات تشغيلية ضارة للبيئة، كما تمتاز بالأمان والراحة والسرعة، إذ رُوعي في تصميمها الاستعانة بأحدث ما توصلت إليه التقنيات الحديثة في هذا المجال على مستوى العالم، إذ يضم التصميم 6 مراوح، وأربعة حزم من البطاريات، تمنحها القدرة على الطيران لمسافة 160 كيلومتراً، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 320 كيلومتراً في الساعة، ويتسع التاكسي الجوي لأربعة ركاب إضافة إلى قائده، ويمتاز بمستوى ضجيج منخفض مقارنة بضجيج الطائرات المروحية، ويستطيع التاكسي الجوي الطيران في المناطق الحضرية، بكل كفاءة حيث يتمتع بخاصية الإقلاع والهبوط العمودي وهو ما يوفر المساحة الأفقية المطلوبة للمحطات.

تجارب مستمرة

تواصل شركة "جوبي" تطوير برنامج اختبارات الطيران وعملياتها التشغيلية بوتيرة منتظمة من التجارب والعروض العامة، حيث أنجزت في شهر يونيو الماضي، سلسلة من الرحلات التجريبية المأهولة للتاكسي الجوي الكهربائي للإقلاع والهبوط العمودي في مرغم، جرى خلالها التحقق من كفاءة أداء التاكسي الجوي في الظروف البيئية المحلية، وذلك بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات في دبي، وهيئة دبي للطيران المدني، والهيئة العامة للطيران المدني ومؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية.

مواصفات المحطة

يجري إنشاء محطات ومهابط الإقلاع العمودي الخاصة بالتاكسي الجوي، من قبل شركة "سكاي بورتس إنفراستركتشر" البريطانية المتخصصة في تطوير البنية التحتية للتنقّل الجوي المتقدّم، وتقع المحطة الرئيسة للتاكسي الجوي، بالقرب من مطار دبي الدولي، على مساحة 3100 متر مربع، موزّعة على أربعة طوابق، تشمل طابقين لمواقف المركبات، ومدرجين للإقلاع والهبوط، ومناطق مخصصة لوقوف وشحن التاكسي الجوي، إضافة إلى مرافق ركاب مكيّفة بالكامل، وتُقدَّر الطاقة الاستيعابية القصوى للمحطة بنحو 42 ألف عملية هبوط للتاكسي الجوي سنوياً، لخدمة نحو 170 ألف راكب في سنوياً.

وتُنفذ المحطات والمهابط وفقاً لأعلى معايير السلامة الدولية، وسيجري تشغيل المركبات بالتعاون مع شركة "جوبـي أفييشن" المطوّرة للتاكسي الجوي الكهربائي، بينما تتولى شركة "سكاي بورتس إنفراستركتشر" تصميم وبناء وتشغيل البنية التحتية للمهابط، وستتولى هيئة الطرق والمواصلات حوكمة عملية التشغيل، وتحقيق التكامل مع وسائل المواصلات المختلفة، ووفقاً للبرنامج الزمني، حيث من المخطط إطلاق خدمة التاكسي الجوي في عام 2026.

المهابط العمودية

وأعلنت هيئة الطرق والمواصلات، عن شراكة وتعاون مع شركة إعمار العقارية، وأتلانتس ذا رويال، ومجموعة وصل لإدارة الأصول، لتنفيذ مهابط عمودية إضافية لخدمة التاكسي الجوي، ليصبح عدد المحطات المخطط لها لعام 2026 أربع محطات، شاملة المحطة التي بالقرب من مطار دبي الدولي، وهي تشكّل شبكة المسارات الأولى لخدمة التاكسي الجوي الكهربائي.

حيث سيجري إنشاء مهبط عمودي في موقف زعبيل دبي مول التابع لشركة إعمار العقارية، التي تعدّ الوجهة الكبرى في العالم للتسوّق والترفيه، واستقطبت نحو 111 مليون زائر عام 2024 بفضل ما تحتضنه من معالم بارزة أبرزها برج خليفة، كما سيجري إنشاء مهبط عمودي في نخلة جميرا ضمن فندق أتلانتس ذا رويال، وهو منتجع عالمي يُعدّ من أبرز المعالم الفندقية في العالم، ويتميّز بموقعه المحوري في قلب جزيرة النخلة، ويوفّر اتصالاً مباشراً بأفضل الوجهات الشاطئية في نخلة جميرا، إلى جانب المطاعم والمرافق الترفيهية، وسيجري تنفيذ المهبط العمودي الثالث، في مرسى دبي ضمن مواقف الجامعة الأمريكية في دبي، التابعة لمجموعة وصل لإدارة الأصول، ويتميّز المهبط بموقعه الاستراتيجي الذي يربط بين مركز سكني وترفيهي نابض بالحياة في مرسى دبي، ومناطق التكنولوجيا والأعمال الرائدة في مدينة دبي للإنترنت، وهو ما يوفّر وصولاً سلساً للزوار والمقيمين بين المنطقتين.

اتفاقية تشغيل التاكسي الجوي

تجدر الإشارة إلى أن هيئة الطرق والمواصلات وقّعت مطلع عام 2024، اتفاقية إطلاق خدمة التاكسي الجوي، مع الهيئة العامة للطيران المدني، وهيئة دبي للطيران المدني، وشركة سكاي بورتس إنفراستركتشر البريطانية (Skyports Infrastructure) الرائدة في تطوير البنية التحتية للنقل الجوي المتقدم، وشركة جوبي أفييشن (Joby Aviation) المتخصصة في قطاع النقل الجوي المتقدم، لتصبح دبي أول مدينة في العالم تتمتع بالنقل الجوي في المناطق الحضرية، من خلال شبكة متطورة للإقلاع والهبوط العمودي للتاكسي الجوي.