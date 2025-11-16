شما بنت محمد: قطاع مؤسسات النفع العام بالدولة يشهد تحولاً نوعياً

شهدت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية، انطلاق مبادرة «محور قطاع مؤسسات النفع العام ضمن برامج القيادات الحكومية في دولة الإمارات» إحدى مبادرات منظومة التطوع والمشاركة المجتمعية في نسختها الأولى التي نظمتها وزارة تمكين المجتمع بالتعاون مع مركز محمد بن راشد للقادة وبرنامج قيادات حكومة الإمارات.

استثمار في الإنسان

وأكدت الشيخة شما في كلمتها، أهمية إعادة تعريف دور مؤسسات النفع العام، موضحة أن هذا القطاع يشهد اليوم تحولاً نوعياً يتجاوز العمل الخيري التقليدي إلى مؤسسات تنموية تستثمر في بناء الإنسان.

كما عرضت مفهوم «القطاع صفر» الذي يشكل قاعدة القيم والسلوك الاجتماعي، ويمثل درع حماية للأسرة والمجتمع، باعتباره سابقاً للقطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية.

وقدمت رؤية استراتيجية بثلاثة تحولات رئيسية هي: من التكلفة إلى القيمة عبر تبني نماذج تمويل قائمة على الأثر الاجتماعي، ومن الشفافية إلى العدالة المعرفية من خلال إطلاق منصة الإمارات للمعرفة المجتمعية لتكون مرجعاً للسياسات والاستثمارات الاجتماعية، ومن الرعاية الأسرية إلى تحصين الأجيال استناداً إلى رؤية القيادة الحكيمة، مؤكدة أن إعلان 2026 عاماً للأسرة يمثل توجهاً استراتيجياً لهذا المسار.

اقتصاد مستدام

من جهتها، أكدت معالي شما بنت سهيل المزروعي، وزيرة تمكين المجتمع، أن قطاع النفع العام يعد ركيزة أساسية في العقد الاجتماعي الجديد لدولة الإمارات، ودوره يتجاوز الدعم الاجتماعي إلى بناء اقتصاد اجتماعي مستدام يعزز قيم العطاء ويصنع أثراً وطنياً مستمراً.

حضر إطلاق المبادرة -التي شارك فيها 45 منتسباً من برامج إعداد القادة- عائشة يوسف، وكيل وزارة تمكين المجتمع، وعدد من المسؤولين والقادة في الجهات الحكومية ومؤسسات النفع العام.