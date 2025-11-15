Al Bayan
رئيس الدولة ونائباه يهنئون ملك بلجيكا بذكرى عيد الملك

وام


بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، برقية تهنئة إلى الملك فيليب، ملك مملكة بلجيكا، بمناسبة ذكرى عيد الملك.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين، إلى الملك فيليب.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى بارت دي فيفير، رئيس وزراء مملكة بلجيكا.