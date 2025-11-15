لطيفة بنت محمد تلتقي وزير الثقافة المصري على هامش مؤتمر آيكوم دبي 2025

التقت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، معالي الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة المصري، وذلك على هامش المؤتمر العام السابع والعشرين للمجلس الدولي للمتاحف "آيكوم دبي 2025" الذي عُقد تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، واستضافته دبي لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.

وهنّأت سموّها وزير الثقافة المصري بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير، الذي يعد واحداً من أبرز الصروح الثقافية والحضارية في العالم، مؤكدةً أنه يشكل نموذجاً مُتفرداً للتواصل الحضاري، ويتجاوز مجرد كونه فضاءً لعرض المقتنيات والكنوز الأثرية، ليعيد تعريف مفهوم المتاحف بصفته مركزاً للحوار الثقافي والبحث والتعليم، ومنصة عالمية للحوار بين الثقافات تسهم في تعزيز مكانة مصر كمركز رائد في حفظ التراث الإنساني وصونه للأجيال القادمة.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون الثقافي بين دبي ومصر ودعم الشراكات في مجالات المتاحف والفنون والتراث، وتبادل الخبرات المتخصصة في حفظ وصون الآثار. وأكد الجانبان أهمية تبادل المعرفة بين المؤسسات الثقافية، ما يسهم في إبراز الدور الحيوي للثقافة في مدّ جسور التفاهم بين المجتمعات والشعوب.

وحضر اللقاء معالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة دولة، وسعادة هالة بدري، مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي "دبي للثقافة" ورئيسة اللجنة التنظيمية لآيكوم دبي 2025، والسيدة منى القرق، المدير التنفيذي لقطاع الثقافة والتراث في الهيئة.