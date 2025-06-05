الإمارات تستعرض تجربتها في «المرأة والأمن والسلام» بمنتدى بكوسوفو

ترأست معالي الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي، وزيرة دولة، وفد الدولة المشارك في النسخة الثالثة من منتدى المرأة والسلام والأمن، الذي عقد تحت شعار «رمز الأمان لجيلنا» في بريشتينا عاصمة جمهورية كوسوفو يومي 2 و 3 يونيو الجاري.

واستعرضت معالي الدكتورة ميثاء الشامسي خلال الحلقة الوزارية جهود الإمارات في مجال المرأة والأمن والسلام، والمبادرات التي أطلقتها التي تعزز قدرات المرأة في مجال السلام والأمن من بينها «مبادرة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك لتمكين المرأة في السلام والأمن» بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة والخطة الوطنية لدولة الإمارات لتنفيذ القرار 1325 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

كما أكدت معاليها أن الإمارات من الدول الرائدة في تقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين من الكوارث الطبيعية والحروب والنزاعات المسلحة، وخاصة أن النساء والأطفال هم الأكثر عرضة لتأثيرات الحروب والنزاعات المسلحة.

واستعرضت مشاريع التنموية لتحقيق الاستدامة في العديد من الدول التي يعاني بها اللاجئون الفارون من تأثير الحروب والنزاعات المسلحة.