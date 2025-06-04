وزارة الدفاع تكرّم الفائزين بجائزة القوات المسلحة للتميز والابتكار في نسختها الثامنة

شهد معالي عمر بن سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، اليوم، حفل تكريم نخبة من المتميزين من منتسبي القوات المسلحة، في الدورة الثامنة من "جائزة القوات المسلحة للتميز والابتكار"، تقديراً لأدائهم المتميز.

حضر الحفل اللواء الركن الشيخ أحمد بن طحنون آل نهيان، نائب رئيس أركان القوات المسلحة، رئيس مجلس أمناء جائزة القوات المسلحة للتميز والابتكار، واللواء الركن مبارك سعيد بن غافان الجابري، الوكيل المساعد للإسناد والصناعات الدفاعية بوزارة الدفاع، رئيس اللجنة التنفيذية لجائزة القوات المسلحة للتميز والابتكار، وعدد من كبار ضباط وزارة الدفاع.

وفي كلمة ألقاها خلال الحفل، أكد اللواء الركن مبارك سعيد بن غافان الجابري أن التميز والابتكار يشكلان حجر الأساس في رؤية القيادة الرشيدة، مشيراً إلى أن هذه المبادرة تعد تجسيداً حيّاً لثقافة التميز وروح الابتكار في بيئة العمل العسكري.

ولفت إلى أن المشاركات في هذه الدورة شهدت نمواً بنسبة 13% مقارنة بالدورة السابقة، وتنوعت الوقائع العلمية من خلال مشاركات نخبة من المتميزين ممن يمثلون مختلف الوحدات والجهات.

وقال: "ما يميز الابتكار أن معظم الأفكار لا تتوقف عند حدود التكريم، بل تُسهم فعليا في التطوير والتحسين، لتصبح منتجات ذات قيمة مضافة تدعم الأداء وتعزز جاهزية منظومة الصناعات الدفاعية الوطنية. ولا يخفى على أحد حجم التحديات التي تواجه تلبية المتطلبات العملياتية، والتي تبرز من خلالها قدرات وإبداعات منتسبي القوات المسلحة".

وفي ختام كلمته توجه اللواء الركن مبارك سعيد بن غافان الجابري بالشكر والتقدير إلى (مجلس التوازن ومجموعة إيدج)، على الجهود المبذولة، وإلى جميع المنسقين والجهات الداعمة من عسكريين ومدنيين، مثمنا الجهود التي تبذلها وزارة الدفاع وقادة القوات المسلحة وجميع العاملين على الجائزة، مؤكدًا أن الجائزة ستبقى شعلة الإبداع المتقدة، وتثمر ثمار التميز لننشره في حاضر ومستقبل قواتنا المسلحة".

وفي ختام الحفل، قام معالي عمر بن سلطان العلماء بتكريم الفائزين بالجائزة، كما التقطت صورة تذكارية مع الفائزين.

جدير بالذكر أن جائزة القوات المسلحة، تعكس التطلعات لدعم الابتكار والتميز والابداع، بما يتماشى مع تطلعات الدولة، في تجسيد روح الابتكار بين كافة الجهات والمؤسسات.

