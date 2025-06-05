الخدمات الذكية تيسر أداء المناسك لحجاج الإمارات

اعتمد مكتب شؤون حجاج دولة الإمارات العديد من الآليات وخطط العمل القائمة على استثمار التقنيات الذكية المتطورة، لتوفير خدمات تتسم بالكفاءة والفاعلية وسرعة الاستجابة، بهدف ضمان توفير المزيد من الراحة وتأمين سلامة حجاج الدولة في جميع مناسك الحج ومحطاته.

يعزز الاستعداد المبكر من قبل مكتب شؤون حجاج دولة الإمارات، والإمكانات والخبرات الواسعة التي يتمتع بها، تقديم خدمات فائقة الجودة لحجاج الدولة على المستويات كافة لا سيما من خلال حضور فعاليات ملتقى حجاج الإمارات في أبوظبي، وإطلاعهم على آليات ووسائل الاستفادة من جميع الخدمات المتاحة لهم بسهولة ويسر، سواء داخل الدولة أو خارجها، والاستفادة المثلى من تلك الخدمات، وفي مقدمتها الخدمات الذكية، التي توفر الوقت والجهد، سواء بالنسبة للحجاج، أو الفرق القائمة على تلك الخدمات، بما يسهم في تقديم خدمات نوعية واستباقية لجميع حجاج الإمارات.

يأتي اعتماد التسكين الذكي لحجاج الدولة في المشاعر المقدسة لهذا العام على رأس قائمة الخدمات المقدمة لهم، وبما يعزز كفاءة الخدمات المقدمة من خلال تسريع عملية وصولهم إلى خيامهم بطريقة واضحة وسلسة، وتسهيل مهمة أصحاب الحملات في توزيع حجاجهم في المخيمات.

ووفرالمكتب من جانبه قوائم التسكين الذكي لأصحاب الحملات قبل أداء المناسك بمدة كافية، وذلك في إطار حرصه على مزيد من التوجه نحو تعزيز الخدمات الإلكترونية لتسهيل وتبسيط الإجراءات على المستفيدين من خدمات مكتب شؤون الحجاج.

وضمن خططه الاستباقية التي تستهدف توفير أقصى سبل الراحة للحجاج في المشاعر المقدسة تم تركيب أنظمة تعمل بالذكاء الاصطناعي في مخيمات حجاج دولة الإمارات لقياس درجات الحرارة العامة، ومراقبة نظافة الممرات، والوقوف على آلية الدخول والخروج عبر البوابات، ما يعد مبادرة مبتكرة تمكن أعضاء المكتب من متابعة انسيابية الخدمات عبر وسائل متطورة.

وطور مكتب شؤون حجاج دولة الإمارات منصة «فازع» للاستجابة الطارئة للبلاغات من قبل حجاج الدولة على مدار الساعة، وذلك بهدف إيجاد الحلول الفورية بالتنسيق مع جميع اللجان المعنية في المكتب والحملات.

على صعيد متصل، يواصل حجاج دولة الإمارات التوافد إلى مشعر منى وسط جهود على مدار الساعة من مكتب شؤون الحجاج لتسكينهم في مخيماتهم، وإتاحة كل ما يلزم لضمان التسهيل والتيسير على حجاج دولة الإمارات في أداء مناسك الحج، لا سيما فيما يتعلق بتوفير أعلى مستويات الرعاية الصحية لهم، حيث تواصل الفرق الطبية تقديم خدماتها، بالتزامن مع انتقالهم إلى منى.