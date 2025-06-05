تخصيص 644 مصلى وجامعاً في الشارقة لأداء صلاة العيد

أكملت دائرة الشؤون الإسلامية في إمارة الشارقة، استعداداتها لاستقبال المصلين لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك، عبر تخصيص 644 مصلى وجامعاً، موزعة على مدن الإمارة ومناطقها المختلفة، من بينها 454 في مدينة الشارقة ومنطقة الحمرية، و104 في المنطقة الوسطى، و86 في المنطقة الشرقية.

وأكدت الدائرة استكمال جميع التجهيزات في المصليات والجوامع، والتي شملت أعمال النظافة العامة، والصيانة الوقائية، وفرش السجاد، وتركيب أجهزة التبريد والصوتيات، إلى جانب تخطيط الساحات الخارجية، لاستيعاب الأعداد الكبيرة من المصلين، بما يضمن أداء الصلاة في أجواء روحانية وآمنة ومريحة.

وأوضحت الدائرة أنها نسّقت مع القيادة العامة لشرطة الشارقة، وبلدية الشارقة، وعدد من الجهات المعنية في الإمارة، لضمان سلامة وراحة المصلين أثناء تأدية شعائر العيد.

وتقام صلاة العيد عند الساعة 05:44 صباحاً في مدينة الشارقة ومنطقة الحمرية، و05:42 صباحاً في مدينة الذيد ومنطقة البطائح، و05:43 صباحاً في منطقتي المدام ومليحة، فيما تُقام في المنطقة الشرقية عند الساعة 05:41 صباحاً.

وقال عبد الله خليفة يعروف السبوسي رئيس دائرة الشؤون الإسلامية في الشارقة، إن هذه الاستعدادات تأتي في إطار رؤية الإمارة الحضارية ورسالتها السامية في رعاية الشعائر الدينية، وتوفير بيئة إيمانية تليق بمقام الصلاة، بما يعين المصلين على أداء عباداتهم بكل طمأنينة وسكينة، سائلاً المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على دولة الإمارات وقيادتها وشعبها والأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات.