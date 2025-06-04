قائد شرطة عجمان يشيد بجهود إدارة التحريات في تعزيز الأمن

أشاد اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي قائد عام شرطة عجمان، بالجهود المتميزة التي تبذلها إدارة التحريات والمباحث الجنائية في تعزيز الأمن ومكافحة الجريمة، وذلك خلال إجراءات التفتيش السنوية التي أجراها سعادته ضمن برنامج التفتيش السنوي للقيادة العامة، بهدف متابعة الأداء وتطوير الموارد والدعم، بحضور العميد عبدالله سيف المطروشي مدير عام العمليات الشرطية، والعميد سلطان خليفة المهيري مدير عام الموارد والخدمات المساندة، والعقيد أحمد سعيد النعيمي مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية، وعدد من كبار الضباط في الإدارة.

واطلع على سير العمل والمستوى المتميز في تحديث البرامج الإلكترونية والابتكارات التقنية، مشيداً بكفاءة الكوادر الشرطية وحرفيتهم في التعامل مع القضايا، وسرعة ضبط المتهمين، ما كان له الأثر في تعزيز الشعور بالأمان في الإمارة.

وأثنى على الإنجازات المحققة، مؤكداً أهمية المبادرات المستحدثة في تعزيز الوقاية الأمنية والتوعية المجتمعية، ودور رجال التحريات في الارتقاء بالمستوى الأمني عبر تطوير مهاراتهم المستمر، وتحقيق مؤشرات استراتيجية تعكس التميز المؤسسي في الأداء الأمني، كما ناقش سعادته أبرز الإنجازات والإحصائيات والخطط المستقبلية، مؤكداً فخر القيادة العامة بالاستباقية المحققة في الحد من الجريمة، ومتمنياً للمشاركين مزيداً من النجاح والتميز في تعزيز أمن المجتمع وسلامته.