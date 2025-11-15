محمد بن سعود يحضر العرس الجماعي الثامن للعام الجاري في رأس الخيمة

حضر سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، أمس، العرس الجماعي الثامن لهذا العام، الذي أقيم برعاية سموه، وبمشاركة 59 من أبناء الوطن.

وأقيم الحفل في قاعة البيت المتوحد بمنطقة أذن في رأس الخيمة، بحضور عدد من الشيوخ وكبار المسؤولين والأعيان والوجهاء والشخصيات، إلى جانب ذوي المشاركين والمدعوين.

وهنأ سمو ولي عهد رأس الخيمة العرسان بهذه المناسبة المباركة، متمنياً لهم حياة أسرية ملؤها المودة والاستقرار، وأن يوفقهم الله في بناء أسر سعيدة تكون دعامة صالحة لمجتمع دولة الإمارات، مشيداً سموه بجهود اللجنة المنظمة وما قدمته من عمل متميز لإنجاح العرس الجماعي.

وأعرب المشاركون عن خالص شكرهم وتقديرهم للقيادة الرشيدة على دعمها المتواصل لهذه المبادرات الوطنية وفي تعزيز التلاحم والاستقرار الأسري، وما توليه من اهتمام بأبناء الوطن.

رافق سموه، الشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي، نائب رئيس مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير في رأس الخيمة، والشيخ أرحمة بن سعود بن خالد القاسمي، مدير مكتب سمو ولي عهد رأس الخيمة، والشيخ الدكتور محمد بن سعود بن خالد القاسمي، السكرتير الخاص لسمو ولي عهد رأس الخيمة.

59 من أبناء الوطن يشاركون في العرس

سموه يشيد بجهود اللجنة المنظمة وعملها المتميز لإنجاح العرس الجماعي