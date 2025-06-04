المجلس الوطني الاتحادي يعقد جلسته الحادية عشرة في 11 يونيو 2025

يعقد المجلس الوطني الاتحادي برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، جلسته الحادية عشرة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثامن عشر، يوم الأربعاء الموافق 11 يونيو 2025 في قاعة زايد بمقر المجلس بأبوظبي، يناقش خلالها مشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد "البيانات المالية الموحدة" عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م، ويوجه خمسة أسئلة إلى ممثلي الحكومة.

ووفق جدول أعمال الجلسة سيوجه أعضاء المجلس خمسة أسئلة، الأول من سعادة الدكتور عدنان حمد الحمادي إلى معالي عبدالرحمن بن عبد المنان العور وزير الموارد البشرية والتوطين وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة حول "قرار عدم الاعتراف بالمؤهلات الأكاديمية للطلبة المواطنين خارج الدولة"، والثاني من سعادة محمد عيسى الكشف إلى معالي المهندس سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية حول "الشاحنات على طريق محمد بن زايد"، والسؤال الثالث من سعادة سعيد راشد العابدي إلى معالي شما بنت سهيل المزروعي وزيرة تمكين المجتمع حول "دعم المتقاعدين الذين تقاعدوا قبل عام 2008"، فيما يوجه سعادة الدكتور عدنان حمد الحمادي السؤالين الرابع والخامس إلى معالي محمد بن هادي الحسيني وزير الدولة للشؤون المالية حول "تنظيم أسعار تأمين المركبات وتوفير حلول للمركبات الكهربائية"، وحول "التوطين في شركات التأمين".

وفي بند الرسائل، سيتم إحاطة المجلس علما برسالة صادرة إلى الحكومة حول توصيات المجلس بشأن موضوع "سياسة الحكومة في تعزيز دور الإعلام الحكومي لتأصيل المحتوى وترسيخ الهوية الوطنية"، وبسبع رسائل واردة من معالي عبد الرحمن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير دولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، تتضمن قرارات مجلس الوزراء في شأن توصيات المجلس الوطني الاتحادي لموضوع "سياسة وزارة العدل بشأن معهد التدريب القضائي"، وموضوع "سياسة الحكومة بشأن التعليم التقني والتدريب المهني"، وموضوع "استراتيجية الحكومة في شأن البحث والتطوير".

إضافة إلى رسائل تتضمن قرارات مجلس الوزراء بالموافقة على مناقشة أربعة موضوعات عامة هي: سياسة الحكومة بشأن حماية المستهلك، وسياسة الحكومة بشأن دعم الشركات الوطنية، وسياسة الحكومة بشأن تعزيز دور جمعيات ومؤسسات النفع العام في الدولة، وسياسة الحكومة بشأن سلامة وانسيابية الحركة المرورية.

كما يطلع المجلس على تقرير لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية والمرافق العامة، حول توصيات موضوع سياسة الحكومة بشأن إدارة واستدامة الوقف وأموال الزكاة وتعزيز دورها المجتمعي، الذي ناقشه المجلس في جلسته العاشرة المعقودة بتاريخ 7 مايو 2025م.