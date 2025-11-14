الإمارات ترد على مزاعم ممثل السودان: الحرب لا تُبرَّر بالأكاذيب

أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة، في كلمة أمام الدورة الاستثنائية لمجلس حقوق الإنسان حول حالة حقوق الإنسان في الفاشر وما جاورها، أن ما ورد على لسان ممثل السودان في الجلسة يمثل محاولة مكشوفة لتضليل المجتمع الدولي وتغطية مسؤولية القوات المسلحة السودانية عن تدمير البلاد واستمرار الحرب الأهلية.

وقال جمال المشرخ، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، في حق الرد، إن القوات المسلحة السودانية دأبت على استغلال المنابر الدولية لترويج الأكاذيب ضد الإمارات، بدلًا من توجيه جهودها نحو وقف الحرب التي أشعلتها، مشدداً على أن تقارير الأمم المتحدة نفسها وثقت ارتكاب كلٍّ من القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع جرائم حرب وانتهاكات مروعة للقانون الدولي.

وأوضح المشرخ أن القوات المسلحة السودانية رفضت الهدنة الإنسانية رغم الجهود المكثفة التي بذلتها الولايات المتحدة الأمريكية ضمن المجموعة الرباعية، بدعم الإمارات، والتي كان من شأنها تجنب التصعيد الأخير في مدينة الفاشر وإتاحة وصول المساعدات الإنسانية.

وجدد المشرخ دعم الإمارات الكامل لوقفٍ فوريٍ وشاملٍ لإطلاق النار، داعياً طرفي النزاع إلى الالتزام بمسؤولياتهما القانونية والإنسانية ووضع مصلحة الشعب السوداني فوق أي اعتبارات سياسية أو عسكرية. مؤكداً التزام الدولة بالعمل مع شركائها الإقليميين والدوليين لإطلاق عملية انتقالية شاملة تؤدي إلى قيام حكومة مدنية مستقلة لا تخضع لسيطرة أي من الأطراف المتحاربة.

وختم المشرخ كلمته بأن على من يدّعون أنهم بَنَوا أمجاد دول أخرى أن يتأملوا في الدمار الذي ألحقوه بشعبهم بأيديهم وأن يسخّروا جهودهم لبناء دولتهم بدلاً من تصدير الأكاذيب. مؤكداً أن الأوطان لا تُبنى بالمجازر والدمار بل بالسلام والتسامح والحوار، داعياً الأطراف السودانية إلى مراجعة النفس والاعتراف بمسؤولياتها تجاه ما حلّ بالبلاد، وقال إن "الطرف الذي يسعى اليوم إلى كسب التعاطف الدولي هو ذاته الذي أغرق دارفور بالدماء قبل عشرين عاماً، واستولى على السلطة بالقوة من الحكومة المدنية المنتخبة عام 2021".