الإمارات تدعو إلى محاسبة مرتكبي الفظائع في السودان

أكد جمال المشرخ، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، خلال جلسة مجلس حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة حول الأوضاع في الفاشر، أنه لا وجود لحل عسكري للنزاع الدائر في السودان، مشددا على ضرورة العودة إلى المسار السياسي ووقف دوامة العنف التي يدفع المدنيون ثمنها، مطالباً بمحاسبة المسؤولين عن الفظائع في السودان دون أي استثناء أو حصانة.

وأدان مندوب الدولة، الهجمات ضد المدنيين في السودان سواء من الدعم السريع أو من الجيش، كما حث الطرفين على الوقف الفوري لها، والتي تُعد انتهاكات للقانون الدولي الإنساني.

وطالب المشرخ بأن يضمن محاسبة المسؤولين عن الفظائع في السودان دون أي استثناء، وحث طرفي النزاع في السودان على وقف عرقلة وصول المساعدات الإنسانية، مؤكداً تعهّد الإمارات مؤخراً بتقديم مئة مليون دولار إضافية لدعم العمليات الإنسانية العاجلة في الفاشر ومستعدون لتقديم المزيد.

وأكد المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة أن حكومة بورتسودان آوت إرهابيين ووفّرت ملاذاً لأشخاص مُتهمين بارتكاب جرائم إبادة جماعية، مضيفاً أنها تجاهلت الدعوات الدولية لوقف إطلاق النار وهو ما يطيل أمد الصراع ويستخدم وصول المساعدات كسلاح.