طقس الإمارات غداً.. غائم جزئياً رطب ليلاً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً وغائماً أحياناً شرقاً وشمالاً، ورطباً ليلاً وصباح الأحد على بعض المناطق الساحلية والداخلية.

وأوضح المركز في بيانه اليوم حول حالة الطقس، أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وحركتها جنوبية غربية إلى شمالية غربية، و سرعتها / 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.ويكون الموج في الخليج العربي متوسطاً إلى مضطرب أحياناً في العمق ، و يحدث المد الأول عند الساعة 12:39والمد الثاني عند الساعة 02:19 و الجزر الأول عند الساعة 19:35والجزر الثاني عند الساعة 06:54.

و في بحر عمان يكون الموج خفيفاً ، و يحدث المد الأول عند الساعة 08:42 والمد الثاني عند الساعة 22:43 ،و الجزر الأول عند الساعة 15:38والجزر الثاني عند الساعة 04:19.

و فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 29 21 75 40

دبي 29 22 85 35ا

الشارقة 30 21 85 35

عجمان 31 23 75 40

أم القيوين 30 20 80 35

رأس الخيمة 31 20 80 35

الفجيرة 32 25 70 40

العـين 29 19 65 30

ليوا 31 18 80 35

الرويس 30 23 80 45

السلع 30 20 80 35

دلـمـا 27 24 75 65

طنب الكبرى / الصغرى 30 25 75 55

أبو موسى 30 25 75 55