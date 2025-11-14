شرطة دبي تضبط عدداً من المراهقين يقودون دراجات كهربائية بسرعة 100 كلم على مسارات الجري

أكد سعادة اللواء سيف مهير المزروعي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات في شرطة دبي، أن الدوريات المرورية ضبطت عدداً من المراهقين الذين يقودون دراجات كهربائية مُعدلة بسرعة تفوق 100 كيلومتر في الساعة على مسارات الجري والمشي في منطقة ند الشبا ومناطق أخرى من الإمارة، في سلوك يشكل خطراً بالغاً على مرتادي المسارات من الرياضيين والمشاة، وعلى هؤلاء الشباب أنفسهم.

وأوضح اللواء سيف المزروعي، أن الدراجات الكهربائية المخصصة للهواية أو التنقل الخفيف لا يجوز استخدامها في المسارات الرياضية، مشيراً إلى أن بعض المراهقين يعمدون إلى تعديلها لزيادة سرعتها بما يجعلها أشبه بالدراجات النارية الخطرة، الأمر الذي يعرض حياتهم وحياة الآخرين للخطر ويخالف القوانين المنظمة لاستخدامها.

وأضاف أن الدوريات المرورية في شرطة دبي بالتعاون مع الشركاء نفذت حملات ميدانية مُكثفة بعد تلقي شكاوى من أفراد المجتمع حول ممارسات متهورة يقوم بها بعض الأحداث، حيث تم ضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، إلى جانب استدعاء أولياء أمورهم لتوعيتهم بخطورة ترك الأبناء دون رقابة أثناء استخدام هذه الوسائل.

وكشف اللواء سيف المزروعي، أن الإدارة العامة للمرور حجزت 101 دراجة كهربائية، وحررت 130 مُخالفة خلال الأسبوع الماضي في مناطق مختلفة من الإمارة، نتيجة الاستخدام الخاطئ لهذه الدراجات وقيادتها بسرعات عالية في أماكن غير مخصصة لها، مؤكداً أن هذه الأرقام تعكس خطورة الظاهرة وضرورة تكثيف الرقابة والتوعية المجتمعية للحد منها.

وأشار إلى إن إهمال بعض أولياء الأمور ومتابعتهم المحدودة لأبنائهم يشكل خطراً كبيراً يُسهم في انتشار مثل هذه التصرفات السلبية، داعياً الأسر إلى تحمل مسؤولياتهم التربوية والتوعوية من خلال توجيه الأبناء إلى الاستخدام الآمن للدراجات الكهربائية، والتأكد من التزامهم بالأماكن المخصصة للقيادة، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية أثناء استخدام هذه الدراجات كارتداء الخوذة والسترة العاكسة حفاظاً على سلامتهم.

وأكد مساعد القائد العام لشؤون العمليات، أن شرطة دبي مُستمرة في تنفيذ حملات التوعية المرورية والميدانية في المناطق السكنية ومسارات الجري والمشي، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، بهدف تعزيز ثقافة السلامة، وترسيخ السلوك الآمن في المجتمع، وتوفير بيئة خالية من المخاطر لكل مستخدمي الطريق والرياضيين.