قمة المليار متابع وGoogle Gemini تمددان المشاركة في "جائزة الأفلام المولدة بالذكاء الاصطناعي"

أعلنت "قمة المليار متابع"، أكبر قمة عالمية في اقتصاد صناعة المحتوى، والتي ينظمها المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، عن تمديد فترة استقبال طلبات المشاركة في "أكبر جائزة عالمية للأفلام المولدة بالذكاء الاصطناعي" حتى يوم 5 ديسمبر المقبل، وذلك بعد التفاعل العالمي غير المسبوق والإقبال الكبير من قبل صناع المحتوى المبدعين من مختلف أنحاء العالم، للمشاركة في الجائزة الأكبر من نوعها عالمياً، والتي تبلغ قيمتها مليون دولار أمريكي، وتنظمها قمة المليار متابع بالتعاون مع Google Gemini.

وحققت الجائزة أرقاماً قياسية حيث تم تلقي أكثر من 16,380 مشاركة من 73 دولة، وتصدرت دول منطقة الشرق الأوسط بـ 5952 مشاركة، ووصلت المشاركات من آسيا 3777 مشاركة، ثم شمال أفريقيا بـ 3455 مشاركة، تلتها دول أوروبا بـ 1386 مشاركة، ومن الولايات المتحدة الأمريكية 1024 مشاركة، و790 مشاركة من دول أخرى، مما يعكس الاهتمام العالمي الواسع بهذه الجائزة الأكبر من نوعها، فيما تفاعل مع المشاركة في الجائزة أكثر من 17.8 مليون شخص.

وتهدف الجائزة، إلى دعم وتشجيع إنتاج أفلام ذات محتوى هادف باستخدام مختلف أدوات ونماذج الذكاء الاصطناعي بما فيها Google Gemini، ورفع الوعي بالرسائل الإنسانية، وتعزيز القدرات الإبداعية والرؤية الجمالية لدى صناع المحتوى المبدعين من مختلف أنحاء العالم.

وقال أنطوني نقاش، المدير العام التنفيذي لدى Google في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "في Google، نؤمن بأن الذكاء الاصطناعي يجب أن يعزز الإبداع ويدعم رواة القصص في إيصال الرسالة ونقلها من فكرة إلى واقع، نحن سعداء جدًا بعدد المشاركات، ونتطلع إلى تقديم الفرصة لمزيد من صنّاع المحتوى المبدعين من جميع أنحاء العالم لتقديم أفلامهم مع تمديد الموعد النهائي لتقديم الطلبات."

من جهتها قالت سعادة عالية الحمادي، نائبة رئيس المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، مديرة قمة المليار متابع، بهذه المناسبة، إن تمديد فترة المشاركة في الجائزة حتى 5 ديسمبر المقبل ينسجم مع رؤية "قمة المليار متابع" لتمكين أكبر عدد من صناع المحتوى المبدعين حول العالم للمشاركة في الجائزة، ويأتي تأكيداً على دور دولة الإمارات الريادي في استقطاب صناع المحتوى ومنحهم الفرصة لنشر إبداعاتهم الهادفة التي تحدث فرقاً في المجتمعات وتترك أثراً إيجابياً لدى الجيل الجديد من متابعي مختلف منصات التواصل الاجتماعي.

وأضافت، أن من شأن جائزة الأفلام المولدة بأدوات الذكاء الاصطناعي الأكبر من نوعها في العالم، أن تثري المشهد الإعلامي العالمي، وتمكن كل من يمتلك فكرة هادفة وقصة مبدعة أن يوصلها إلى العالم، وتمنحه الفرصة لمزيد من الإبداع وتحقيق أحلامه في التوسع والانتشار.

وتشمل شروط المشاركة في الجائزة أن يكون 70% من الفيلم بحد أدنى مُنتجاً باستخدام أدوات ميزات الذكاء الاصطناعي التوليدي من Google من ضمنها Veo، Imagen، Flow وغيرها، بالإضافة إلى الأدوات من مزودين آخرين والتي تقوم على تكنولوجيا Google Gemini، ويمكن استخدام أدوات وبرامج التحرير الأخرى، لكن ليس لتوليد الفيديو.

وأن يكون الفيلم المشارك بالجائزة إبداعياً وواقعياً، ويتناول موضوعين رئيسيين يتمثلان في (إعادة صياغة المستقبل) من خلال قصص تستكشف ملامح المستقبل برؤية إيجابية، و(الحياة السرية لكل شيء) من خلال سرد قصص لا نراها تتمحور حول كل شيء في الحياة، ولم ترو بعد.

وأن تتراوح مدة الفيلم بين 7 إلى 10 دقائق، وبإمكان الراغبين في المشاركة بالجائزة التقديم عبر موقع القمة: https://www.1billionsummit.com/ai-film-award، بشرط أن تكون المشاركة باسم شخص واحد فقط.

وتنطلق مرحلة التحكيم لاختيار أفضل 10 أفلام متأهلة للتصفيات، من 6 حتى 15 ديسمبر المقبل، لتنطلق خلال الفترة من 18 إلى 25 ديسمبر المقبل مرحلة تصويت الجمهور على الأفلام العشرة المتأهلة لاختيار قائمة أفضل 5 أفلام من بينها.

وفي 8 يناير 2026 سيتم الإعلان عن الأفلام الخمسة المتأهلة للمنافسة على الجائزة الكبرى، والتي سيتم عرضها ضمن فعاليات قمة المليار متابع يوم 10 يناير المقبل، ليتم الإعلان في اليوم التالي 11 يناير المقبل عن الفيلم الفائز بالجائزة الكبرى البالغة مليون دولار أمريكي.

ويشارك في النسخة الرابعة من قمة المليار متابع 2026، التي تستضيفها دولة الإمارات في دبي، خلال الفترة من 9 إلى 11 يناير 2026 في أبراج الإمارات، ومركز دبي المالي العالمي، ومتحف المستقبل، تحت شعار "المحتوى الهادف"، أكثر من 400 متحدث يتجاوز عدد متابعيهم عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي 3 مليارات متابع، ومن المتوقع أن يحضر القمة أكثر من 30 ألف زائر منهم أكثر من 15 ألف صانع محتوى، من أكثر من 140 دولة حول العالم.