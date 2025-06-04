الخدمات الذكية تيسر أداء حجاج الإمارات مناسكهم

اعتمد مكتب شؤون حجاج دولة الإمارات العديد من الآليات وخطط العمل القائمة على استثمار التقنيات الذكية المتطورة، لتوفير خدمات تتسم بالكفاءة والفاعلية وسرعة الاستجابة، بهدف ضمان توفير المزيد من الراحة وتأمين سلامة حجاج الدولة في جميع مناسك الحج ومحطاته.

يعزز الاستعداد المبكر من قبل مكتب شؤون حجاج دولة الإمارات، والإمكانات والخبرات الواسعة التي يتمتع بها، فضلاً عن الحافز الكبير تقديم خدمات فائقة الجودة لحجاج الدولة على المستويات كافة لاسيما من خلال حضور فعاليات ملتقى حجاج الإمارات في أبوظبي، وإطلاعهم على آليات ووسائل الاستفادة من جميع الخدمات المتاحة لهم بسهولة ويسر، سواء داخل الدولة أو خارجها، والاستفادة المثلى من تلك الخدمات، وفي مقدمتها الخدمات الذكية، التي توفر الوقت والجهد، سواء بالنسبة للحجاج، أو الفرق القائمة على تلك الخدمات، بما يسهم في تقديم خدمات نوعية واستباقية لجميع حجاج الإمارات.

يأتي اعتماد التسكين الذكي لحجاج الدولة في المشاعر المقدسة لهذا العام على رأس قائمة الخدمات المقدمة لهم وبما يعزز كفاءة الخدمات المقدمة من خلال تسريع عملية وصولهم إلى خيامهم بطريقة واضحة وسلسة، وتسهيل مهمة أصحاب الحملات في توزيع حجاجهم في المخيمات.

ووفرالمكتب من جانبه قوائم التسكين الذكي لأصحاب الحملات قبل أداء المناسك بمدة كافية، وذلك في إطار حرصه على مزيد من التوجه نحو تعزيز الخدمات الإلكترونية لتسهيل وتبسيط الإجراءات على المستفيدين من خدمات مكتب شؤون الحجاج.

وضمن خططه الاستباقية التي تستهدف توفير أقصى سبل الراحة للحجاج في المشاعر المقدسة تم تركيب أنظمة تعمل بالذكاء الاصطناعي في مخيمات حجاج دولة الإمارات لقياس درجات الحرارة العامة، ومراقبة نظافة الممرات، والوقوف على آلية الدخول والخروج عبر البوابات، مما يعد مبادرة مبتكرة تمكن أعضاء المكتب من متابعة انسيابية الخدمات عبر وسائل متطورة.

وطور مكتب شؤون حجاج دولة الإمارات منصة "فازع" للاستجابة الطارئة للبلاغات من قبل حجاج الدولة على مدار الساعة، وذلك بهدف إيجاد الحلول الفورية بالتنسيق مع جميع اللجان المعنية في المكتب والحملات، وبما يعكس تسخير الموارد كافة لإسعاد الحجاج وتأمين سبل راحتهم وسلامتهم للخروج بموسم حج تسوده السكينة والرعاية والسلامة.

تعمل المنصة عبر تأمين خطوط ساخنة اعتباراً من وصول الحجاج إلى الأراضي المقدسة وحتى نهاية موسم الحج، وذلك بهدف ضمان راحتهم وسلامتهم وتعزيز ريادة المكتب في تقديم أفضل الخدمات لهم.

وفي الإطار ذاته وبهدف تقديم خدمات متميزة لحجاج دولة الإمارات أرسل المكتب سلسلة من الرسائل التوعوية والمقاطع التثقيفية لجميع حجاج الدولة عبر خدمة الرسائل النصية " sms " أثناء تواجدهم في المشاعر المقدسة بما يمكنهم من أداء المناسك بسهولة ويسر.

وفي حين يندرج توفير هذه الرسائل ضمن خطط الهيئة واستراتيجيتها التوعوية والتثقيفية في موسم الحج عبر جميع المنصات التواصلية والتفاعلية مع الحجاج، يتكامل هذا الإجراء بدوره مع منصة "فازع"، وإجراءات التسكين الذكي، وغيرها من الخدمات الذكية، ضمن باقة شاملة من الخدمات، تضمن تأمين التواصل مع حجاج الدولة على مدار الساعة، وتقديم أرقى الخدمات، من أجل المساهمة الفاعلة في إتمام رحلة حج آمنة وميسرة لجميع حجاج الدولة.