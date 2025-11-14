مكتوم بن محمد: حمدان بن محمد قدوة للشباب الباني برؤيته تزهر دبي ويزدهر الوطن

هنا سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، أخاه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، بمناسبة يوم ميلاده، مؤكداً أنه قدوة للشباب الباني وصاحب الرؤية الطموحة، برؤيته تزهر دبي ويزدهر الوطن.

وقال سموه في تدوينة على حسابه في منصة إكس: "هو قدوة للشباب الباني وصاحب الرؤية الطموحة، برؤيته تزهر دبي ويزدهر الوطن. سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، دمت أخاً وقائداً وفخراً لهذا الوطن، وكلّ عام وأنت بخير".