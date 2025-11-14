Al Bayan
المبوبمباشر
today-time
prayer-time
الإمارات

مكتوم بن محمد: حمدان بن محمد قدوة للشباب الباني برؤيته تزهر دبي ويزدهر الوطن

undefined's profile picture

البيان

هنا سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، أخاه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، بمناسبة يوم ميلاده، مؤكداً أنه قدوة للشباب الباني وصاحب الرؤية الطموحة، برؤيته تزهر دبي ويزدهر الوطن.

وقال سموه في تدوينة على حسابه في منصة إكس: "هو قدوة للشباب الباني وصاحب الرؤية الطموحة، برؤيته تزهر دبي ويزدهر الوطن. سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، دمت أخاً وقائداً وفخراً لهذا الوطن، وكلّ عام وأنت بخير".