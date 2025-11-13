سلطان القاسمي يكرّم المنظمة الفائزة بجائزة الشارقة لمناصرة اللاجئين

كرّم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، المبعوث الإنساني لمؤسسة القلب الكبير، وسمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مجلس الشارقة للأسرة والمجتمع، المناصرة البارزة للأطفال اللاجئين في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، صباح أمس، منظمة «كونيكسيو أفريقيا»؛ الفائزة بالدورة الـ 9 من جائزة الشارقة الدولية لمناصرة ودعم اللاجئين.

وسيسهم فوز منظمة «كونيكسيو أفريقيا» بجائزة قدرها 500 ألف درهم في توسيع نطاق عملياتها وتأثيرها في المجتمعات المحتاجة، ويأتي تقديراً لجهودها في استحداث تجربة عمل إنساني تعتمد على التعليم من أجل التوظيف.

وكان الحفل الذي أقيم في مقر هيئة الشارقة للكتاب عقبه شاهد سموه والحضور شريطاً مصوراً حول جائزة الشارقة الدولية لمناصرة ودعم اللاجئين.

وشهد صاحب السمو حاكم الشارقة جلسة حوارية، شارك فيها كل من سيث ماثياس سونيا مدير التطوير في منظمة «كونيكسيو أفريقيا»، وفيدليس موتوكو موتيندا، مدير العمليات في المنظمة، مع عرض تجاربهما وإنجازاتهما وآمالهما المستقبلية مع هذه التجربة الإنسانية الرائدة. كما شاهد صاحب السمو حاكم الشارقة العرض الأول والحصري للإعلان الترويجي للفيلم الوثائقي الثاني لمؤسسة القلب الكبير بعنوان «لا تعيدوا تسميتنا»، والذي أنتج بدعم من المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، وهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، ومدينة الشارقة للإعلام (شمس)، حيث يوثق قصة منظمة «توميني ليتو»، الفائزة بالجائزة في عام 2020، مسلطاً الضوء على أثر المبادرات الإنسانية، التي دعمتها الجائزة في إحداث التغيير وبناء الأمل في حياة اللاجئين حول العالم.

وألقت علياء المسيبي، مدير مؤسسة القلب الكبير كلمة افتتاحية، أكدت فيها أن كل إنسان في هذا العالم يحمل في داخله حكاية تستحق أن تروى، غير أن التحدي الحقيقي يكمن في الإنصات للحكايات والاستجابة لها.

وألقى خالد الحريمل، المدير التنفيذي ونائب رئيس مجموعة «بيئة»، كلمة أكد فيها أن الجائزة أصبحت منارة عالمية لتكريم الجهود الإنسانية المخلصة، وتقدير كل من قدم وقته وجهده في خدمة اللاجئين والمحتاجين حول العالم، وأنها تجسد بذلك الرؤية الإنسانية للشارقة، القائمة على الإيمان بأن الكرامة حق لكل إنسان، وأن الأمل يمكن أن يولد من العطاء.

واستعرض الحفل أعضاء لجنة اختيار الفائز بجائزة الشارقة الدولية لمناصرة ودعم اللاجئين لعام 2025، حيث تلقت اللجنة 790 ترشيحاً من مختلف المؤسسات والمنظمات الخيرية حول العالم.