سعود بن صقر: تطوير قطاعي البنية التحتية والطاقة ركيزة لتعزيز تنافسية الدولة

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، بحضور سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، والشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الخدمات العامة في الإمارة، في قصره بمدينة صقر بن محمد، أمس، معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية.

واطلع سموه من معاليه على عدد من الموضوعات المتعلقة بقطاعي الطاقة والبنية التحتية، إلى جانب خطط الوزارة وبرامجها التطويرية، التي تواكب معايير الاستدامة وأحدث التقنيات، وتستهدف تعزيز كفاءة الخدمات، وضمان انسيابية ومرونة تنفيذ المشاريع. كما تعرف سموه على رؤية الوزارة المستقبلية، التي تنسجم مع طموحات دولة الإمارات وتوجهاتها، لمواصلة ريادة قطاعي الطاقة والبنية التحتية، وتعزيز أثرهما الإيجابي على المجتمع وجودة الحياة.

وأكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي أن تطوير قطاعي البنية التحتية والطاقة يمثل ركيزة أساسية في مسيرة الدولة نحو تعزيز تنافسيتها، وترسيخ مكانتها العالمية، مشيراً سموه إلى أن الاستثمار المتواصل في هذين القطاعين الحيويين ينعكس مباشرة على جودة الحياة، ويرفع كفاءة الخدمات، ويدعم النمو الاقتصادي المستدام.