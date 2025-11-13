ولي عهد الشارقة: «أكاديمية العلوم الشرطية» نموذج متكامل في الجودة والابتكار

ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية، صباح أمس، اجتماع مجلس الأكاديمية الذي عقد في مقرها بالشارقة.

وأكد سموه أن الأكاديمية تسير بخطى واثقة نحو ترسيخ نموذج متكامل في التعليم والتدريب الأمني يجمع بين الجودة والابتكار، مشيداً سموه بالجهود الكبيرة التي تبذلها الكوادر في تطوير البرامج الأكاديمية والبحثية والتدريبية بما يواكب تطلعات الإمارة المستقبلية، وفق رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في إعداد جيل مؤهل علمياً وعملياً يسهم في دعم منظومة الأمن والاستقرار.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من المشروعات والمبادرات التطويرية على مستوى الجوانب الأكاديمية والتدريبية وتعزيز المستوى العلمي الذي وصلت إليه الأكاديمية بجهود كوادرها المتميزة. واستعرض المجلس مخرجات البرنامج التدريبي لمكافحة الإرهاب الذي نفذته الأكاديمية بالشراكة مع وحدة RAID الفرنسية، والذي تضمن تطبيقات متقدمة في مجالات الرماية التقييمية. حضر الاجتماع اللواء عبدالله مبارك بن عامر قائد عام شرطة الشارقة نائب رئيس مجلس أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية، وسالم عبيد الحصان الشامسي.