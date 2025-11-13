سلطان بن أحمد يشهد جلسة حوارية بشأن تسوية المنازعات في الشارقة

شهد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس القضاء، مساء أمس، جلسة حوارية بعنوان تسوية المنازعات في الشارقة «آفاق جديدة لحلول ودية وعدالة مستدامة»، الذي ينظمه معهد الشارقة للعلوم القضائية، ويأتي ضمن الفعاليات المصاحبة لمعرض الشارقة الدولي للكتاب 2025، في مركز إكسبو الشارقة.

وأكد سمو رئيس مجلس القضاء على ضرورة انتهاج الفكر التصالحي في المجتمع، وجعل الصلح بين الناس نبراس يهتدي به أفراد المجتمع في تعاملاتهم، لما لذلك من أثر كبير في تعزيز التلاحم الاجتماعي وترسيخ قيم التسامح والتفاهم، وبما يسهم في تحقيق السلم المجتمعي واستقرار الأسر وحماية النسيج الاجتماعي.

وأوضح سموه أن برنامج «الخط المباشر» الذي تطرق إليه جميع المتحدثين يعتبر أحد الحلول للوصول إلى العدالة التصالحية.

وشارك في الجلسة الحوارية كل من القاضي الدكتور محمد عبيد الكعبي رئيس دائرة القضاء، والمستشار الدكتور صلاح الحمادي رئيس نيابة في النيابة العامة بإمارة الشارقة، والعميد الدكتور محمد خميس العثمني مدير أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية، والدكتور عماد الدين حسين محكم مستقل ومستشار قانوني أكاديمي.