ولي عهد البحرين يستقبل صقر غباش والمشاركين في الاجتماع الدوري لمجلس التعاون

استقبل الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين الشقيقة، في قصر الرفاع، أمس، معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، ورؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة المشاركين في الاجتماع الدوري التاسع عشر لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بحضور أحمد بن سلمان المسلم، رئيس مجلس النواب، وعلي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى في مملكة البحرين.

وأكد الأمير سلمان بن حمد حرص مملكة البحرين، بقيادة جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، على تعزيز أواصر العمل الخليجي المشترك، ودعم كل المبادرات التي ترفد مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مشيراً سموه إلى أهمية مواصلة البناء على ما تحقق من منجزات في مسارات التعاون الخليجي، والدفع بمستويات التعاون نحو آفاق أرحب في مختلف المجالات، بما يترجم رؤى وتطلعات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وأشاد بالدور البارز للمجالس التشريعية الخليجية في تنسيق المواقف والرؤى المشتركة، ودعم الجهود في مختلف القضايا الإقليمية والمحافل الدولية، بما يعكس وحدة الصف الخليجي.