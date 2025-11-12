حوار "تريندز" السنوي الثاني حول الذكاء الاصطناعي





تنطلق يوم غد الخميس 13 نوفمبر2025 ،اعمال "حوار مركز تريندز للبحوث والاستشارات السنوي الثاني حول الذكاء الاصطناعي" ، بالشراكة الاستراتيجية مع مجلس الأمن السيبراني، و23 جهة شريكة تحت عنوان: "الدبلوماسية التكنولوجية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، بمشاركة باحثين وخبراء من مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية الأمريكي (CSIS)، إلى جانب متحدثين من شركات غوغل وأوبن أيه آي (OpenAI) وG42، وGC REAIM وجامعة خليفة، وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي ، وجامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية وجامعة نيويورك أبو ظبي، وجهات علمية وأكاديمية أخرى.

وسينافس "حوار تريندز الثاني حول الذكاء الاصطناعي"، في جلساته التي يشارك فيها مجلس الأمن السيبراني باعتباره شريكاً استراتيجياً ونخبة من كبريات شركات التكنولوجيا العالمية و5 جامعات من دولة الإمارات وخبراء وباحثين من مركز (CSIS) لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط، عدداً من القضايا المحورية التي تتناول أحدث التطورات في مجالي الذكاء الاصطناعي والدبلوماسية التكنولوجية، من خلال ثلاث جلسات رئيسية تجمع نخبة من الخبراء وصناع القرار والأكاديميين من مختلف دول العالم.

وتناقش الجلسة الأولى بعنوان "تعزيز التقدم: عصر جديد من الشراكات الأمريكية – الخليجية"، فرص التعاون الاستراتيجي بين الجانبين في مجالات الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة، ودور الذكاء الاصطناعي في دفع الشراكات المستقبلية.

أما الجلسة الثانية، فتتناول "الأبعاد الجيوسياسية للذكاء الاصطناعي"، وتسلط الضوء على انعكاسات التطور التقني في موازين القوى العالمية، وتأثير الذكاء الاصطناعي في العلاقات الدولية وصنع السياسات.

في حين تناقش الجلسة الثالثة موضوع "القوة الناعمة عبر الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية"، التي تركز على كيفية توظيف التقنيات الذكية لتعزيز الصورة الإيجابية للدول، وبناء جسور التواصل الحضاري والتنمية المستدامة.

ويُختتم حوار "تريندز" الثاني حول الذكاء الاصطناعي بكلمة ختامية تلخص أبرز ما تم التوصل إليه من أفكار وتوصيات، لدعم مسارات التعاون البحثي والتطبيقي في مجال الذكاء الاصطناعي على المستويين الإقليمي والدولي.

وتشكل مشاركة باحثين من مركز (CSIS)، الذي يُعد أحد أقوى المراكز الفكرية الأمريكية ويُصنَّف الأول عالمياً في مجالي الدفاع والأمن القومي، تضيف زخماً للحوار وتثريه.

ويحظى الحوار السنوي الثاني للذكاء الاصطناعي الذي ينظمه مركز تريندز للبحوث والاستشارات ب 24 شراكة استراتيجية نوعية تضم نخبة من أبرز المؤسسات من القطاع الخاص والعام والدولية وقد جاء مجلس الأمن السيبراني شريكاً استراتيجياً للمؤتمر، فيما تشارك شركة G42 بصفتها الشريك الاستراتيجي للذكاء الاصطناعي، كما يضم الحوار مجموعة من الشركاء التكنولوجيين من القطاعين الخاص والعالمي، تشمل كراوُد سترايِكل ( CrowdStrike )، ومايكروسوفت (Microsoft. ) ، وسيسكو( Cisco) ، و شبكات باولو ألتو ( Palo Alto Networks) ، وآكسينشر (Accenture) .

ويشارك في الحدث كذلك عدد من الشركاء الأكاديميين وهم جامعة الإمارات العربية المتحدة، وأكاديمية ربدان، وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، وجامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، وجامعة خليفة، وكليات التقنية العليا، بما يعزز التكامل بين البحث العلمي والتطبيق العملي في مجال التكنولوجيا المتقدمة.

أما على الصعيد الإعلامي، فيحظى الحدث بدعم مجموعة من الشركاء الإعلاميين البارزين وهم: وكالة أنباء الإمارات (وام)، وسكاي نيوز عربية، وسي إن إن الاقتصادية، وصحيفة ذا ناشونال ، وصحيفة النهار اللبنانية، وصحيفة جلف نيوز، وشركة المستشارون العالميون للاتصال(Global ADVISORS COMMUNICATIONS) ، والصينية العربية TV، Big Asia الإعلامية، وفيوري للإعلام (Viory Media. إضافة الى مجلس الأعمال الأمريكي-الإماراتي