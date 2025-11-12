جلسة حوارية حول الدبلوماسية الأمنية

نظمت أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية بالتعاون مع أكاديمية ربدان، جلسة حوارية بعنوان «الدبلوماسية الأمنية والنزاعات الإقليمية»، وذلك بمشاركة سالم سعيد غافان الجابري، مساعد وزير الخارجية للشؤون الأمنية والعسكرية، وبحضور نخبة من خريجي أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية وأكاديمية ربدان وعدد من الخبراء والمهتمين بالشؤون الأمنية والدبلوماسية.

وتناولت الجلسة الدور الحيوي الذي تؤديه الدبلوماسية الأمنية في التوصّل إلى حلول سلمية للنزاعات الإقليمية من خلال توظيف أدوات الحوار والوساطة وبناء الثقة؛ كبدائل فعّالة للحد من التصعيد العسكري وتعزيز الاستقرار والسلم الدوليين، كما ناقشت سبل تعزيز التعاون بين الدول والمؤسسات الإقليمية والدولية لمعالجة أسباب النزاعات، وأهمية المواءمة بين المتطلبات الأمنية، وأسس الدبلوماسية القائمة على الحوار والتفاهم.

وأكّد جيمس مورس، رئيس أكاديمية ربدان، أن تنظيم هذه الجلسة يأتي في إطار ملتقى الجاهزية والدبلوماسية الذي أُطلق في مايو الماضي، ليعكس عمق الشراكة الاستراتيجية بين الأكاديميتين وما تمثلانه من ركيزتين وطنيتين في مجالي الدبلوماسية والأمن. وأضاف: «تُجسّد هذه الجلسة بُعداً استراتيجياً مهماً في تمكين خريجي أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية وأكاديمية ربدان من تطوير قدراتهم في اتخاذ القرار وإدارة الأزمات ضمن بيئة عالمية تتّسم بتعقيد متزايد وتحوّلات متسارعة».