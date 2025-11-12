منصة من «إيدج» لمراقبة الإنترنت المظلم

أطلقت «أوريكس لابس»؛ المزود الرائد للحماية من المخاطر الرقمية والحلول السيبرانية المتقدمة التابعة لمجموعة «إيدج»، منصة DARK EYE لمراقبة الإنترنت المظلم وحماية العلامات التجارية، وذلك على هامش معرض الدفاع والأمن - تايلاند 2025، حيث تمثل المنصة أحدث إضافة إلى محفظة «أوريكس لابس» في مجال الكشف عن التهديدات وإدارة سطح الهجوم.

وتراقب منصة DARK EYE الإنترنت المظلم، ووسائل التواصل الاجتماعي، والبنية التحتية المعرّضة للخطر لجمع معلومات عن التهديدات واكتشاف الأصول، إذ تحدد المنصة تسريبات البيانات، وعمليات الانتحال، والبرمجيات الضارة، وبيانات الاعتماد المسروقة في أي موقع عبر الإنترنت ككل، بدءاً من المنتديات السرية ووصولاً إلى القنوات الإجرامية المخفية.

وإلى جانب تتبع رسائل البريد الإلكتروني المخترقة والمجالات الشبيهة، يمكن لمنصة DARK EYE الوصول إلى ملفات الجهات المهددة ومؤشرات الاختراق. وتستخدم المنصة إخطارات مدعومة بالذكاء الاصطناعي للكشف عن الحوادث وتحديد مستوى أولويتها بسرعة ودقة.

كما يمكن دمج منصة DARK EYE بالكامل مع مسارات العمل الحالية لإدارة معلومات الأمن والأحداث.