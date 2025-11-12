دعم المواهب بـ«تحدي الطائرات بدون طيار»

أعلنت مجموعة «إيدج»؛ إحدى أبرز المجموعات العالمية في التكنولوجيا المتقدمة والدفاع، بالتعاون مع وزارة الدفاع، عن إطلاق «تحدي الطائرات بدون طيار»، بهدف اكتشاف وتسريع تطوير مهارات المواهب الوطنية في مجال حلول الذكاء الاصطناعي للطائرات بدون طيار.

وسيُقام التحدي خلال فعاليات معرض «يومكس 2026»، والمقرر تنظيمه في أبوظبي خلال الفترة من 20 إلى 22 يناير المقبل، حيث ستُتاح الفرصة للمواطنين ممن تبلغ أعمارهم 18 عاماً فما فوق، فرصة التنافس ضمن فرق مكوّنة من شخصين إلى ثلاثة أشخاص، ومن خلال تنفيذ سلسلة من المهام البرمجية التي تُظهر أعلى مستويات الدقة والابتكار.

ويهدف هذا التحدي إلى صقل مهارات الجيل القادم من المبرمجين الإماراتيين، عبر توفير منصة عملية لتطوير حلول برمجية آمنة ومرنة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، كما يتيح للمشاركين فرصة التفاعل مع جمهور متخصص في تقنيات وأنظمة الطائرات بدون طيار والأمن السيبراني.

كما تُجسد هذه المبادرة الرؤية المشتركة بين مجموعة إيدج ووزارة الدفاع في الاستثمار في رأس المال البشري الوطني، من خلال تمكين الكفاءات الوطنية الموهوبة بقدرات رقمية وبرمجية متقدمة تُسهم في تعزيز جاهزية الأمن الوطني، ودعم الاقتصاد المعرفي للدولة.