سعود بن صقر: مسيرة البناء ترتكز على قيم المشاركة والإبداع والاستدامة

شهد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، أمس، توقيع مذكرة تفاهم بين دائرة بلدية رأس الخيمة، ومنتدى الاقتصاد الحضري، المنصة العالمية المعنية بتطوير التنمية الحضرية المستدامة، وذلك بهدف تعزيز التعاون في تنفيذ أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وترسيخ مكانة رأس الخيمة نموذجاً رائداً في تحقيق الهدف الحادي عشر المتعلق بالمدن والمجتمعات المستدامة.

جاء ذلك خلال استقبال سموه في قصره بمدينة صقر بن محمد، وفداً برئاسة رضا بورفازيري، الرئيس التنفيذي لمنتدى الاقتصاد الحضري، بحضور عدد من كبار مسؤولي الدائرة.

وأكد صاحب السمو حاكم رأس الخيمة أن رؤية الإمارة تقوم على قناعة راسخة بأن الإنسان يشكل الركيزة الأساسية لأي نهضة، وأن مسيرة البناء ترتكز على قيم المشاركة والإبداع والاستدامة، وعلى الاستثمار في العقول لصناعة مستقبل أكثر إشراقاً.

وقال سموه: ننظر إلى الاستدامة بوصفها منهج حياة يجمع بين حماية البيئة وتعزيز الفرص الاقتصادية، ويوازن بين التنمية الحضرية الشاملة، والحفاظ على هوية إمارتنا وإرثها الثقافي الغني، لذلك نعمل على ترسيخ بنية مؤسسية مرنة تمكننا من تقييم النتائج، وتحسين الأداء، وتوجيه السياسات العامة نحو مستقبل أكثر كفاءة وجودة للحياة.

وأضاف سموه: الشراكات التي تبرمها رأس الخيمة تفتح آفاقاً أوسع للتعاون الدولي، وتتيح تبادل الخبرات والمعرفة في مجالات التنمية الحضرية، وتمكين الكفاءات الوطنية، وتعزيز أنظمة الحوكمة، بما يسهم في دعم التحول الحضري المستدام وتكامل الاقتصاد مع المعرفة والتكنولوجيا المتقدمة.

وقال سموه: نؤمن بأن المدن لا تُبنى بالمشاريع فحسب، بل بالفكر والرؤية والتعاون، وبأن التنمية الحقيقية تقاس بقدرة الإنسان على الإبداع والإنتاج والمشاركة في صياغة غد أفضل. ورأس الخيمة، برؤيتها المتجددة وشراكاتها النوعية، ماضية في بناء نموذج إماراتي يحتذى في التنمية المستدامة التي تصون الموارد وتنمي الإنسان.

وقع مذكرة التفاهم المهندس عبدالله سمحان، نائب المدير العام لقطاع التخطيط العمراني في دائرة بلدية رأس الخيمة، ورضا بورفازيري، الرئيس التنفيذي لمنتدى الاقتصاد الحضري.