«صندوق الوطن» يكرّم الفائزين بمبادرة «مبرمج الإمارات»

اختتم صندوق الوطن، أمس، فعاليات المرحلة النهائية من مبادرة «مبرمج الإمارات» في نسختها الأولى، التي عقدت في مركز أبوظبي للطاقة على مدى يومين، برعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس إدارة الصندوق، وبمشاركة 1800 طالب وطالبة، ضمن 444 فريقاً، تنافسوا في ثلاث فئات، هي المبتدئون، والروّاد، والمبتكرون.

وكرم ياسر القرقاوي، مدير عام الصندوق أعضاء 38 فريقاً فائزاً بجوائز تشمل: جائزة البطل، والابتكار، والتميز التقني، والاستدامة، وأفضل عرض تقديمي، وجوائز متخصصة مثل جائزة التميز في الذكاء الاصطناعي للأشياء، وجائزة سرد القصة الهندسية، حيث اجتازوا جميعاً المرحلة النهائية للمسابقة التي بدأت أنشطتها في وقت مبكر من هذا العام لإتاحة الفرصة أمام كافة طلاب المدارس الحكومية والخاصة بكافة إمارات الدولة، بهدف تمكين أبناء وبنات الإمارات من طلبة المدارس من إطلاق قدراتهم في مجالات التقنية الحديثة في البرمجة والروبوت.

وعبر القرقاوي عن سعادته بالمشاركة الواسعة لأبناء وبنات الإمارات في المبادرة، حيث حرص أكثر من 1800 من طلاب المدارس والجامعات، إضافة إلى المدرسين والمدربين وقطاع كبير من أولياء الأمور على المشاركة في المراحل النهائية من المسابقة لإثبات قدراتهم المعرفية فيما يتعلق بالبرمجة، مؤكداً أن هذا الإقبال الكبير يجسد إيمان الأجيال الجديدة من أبناء الوطن بأن التقنية الحديثة والبرمجة والذكاء الاصطناعي هي قاطرة التنمية الشاملة في المرحلة المقبلة.

وأكد استمرار الصندوق في دعم أبنائنا وبناتنا من طلاب المدارس والجامعات في مجالات الإبداع والابتكار.