مركز محمد بن راشد للفضاء يكرّم المشاركين في برنامج بحثي للطلبة الجامعيين

كرّم مركز محمد بن راشد للفضاء نخبة من الطلبة الإماراتيين والمشرفين المشاركين في برنامج أبحاث علوم الفضاء للطلبة الجامعيين 2025، خلال حفل أقيم في مقر المركز؛ احتفاء بجهودهم في تنفيذ مشاريع بحثية متقدمة، تعكس طموح الدولة نحو ريادة قطاع الفضاء إقليمياً وعالمياً.

شهد البرنامج مشاركة طلبة من جامعات محلية وعالمية مرموقة حيث عمل المشاركون تحت إشراف خبراء من المركز والشركاء من الجهات العلمية، ضمن بيئة بحثية متخصصة تناولت مجالات متنوعة مثل: علوم الفضاء، وصحة الإنسان في الفضاء، والهندسة.

وسلط الحفل الضوء على الدور المحوري للمشرفين في ضمان جودة المخرجات العلمية، وتعزيز المسارات المهنية والبحثية للطلبة، وذلك ضمن رؤية ترتكز على تأهيل كوادر وطنية قادرة على قيادة المرحلة المقبلة من تطور قطاع الفضاء في الدولة.

وعلى مدى 8 أسابيع أتيح للمشاركين العمل المباشر ضمن مشاريع المركز، والتعرف عن كثب على موارد البنية التحتية الفضائية لدولة الإمارات. وأسهمت التجربة في صقل مهاراتهم التقنية والبحثية، بما يشمل: البرمجة، التحليل العلمي، العمل الجماعي، والحلول المتقدمة للتحديات، إلى جانب فتح آفاق جديدة للتواصل مع خبراء القطاع والانخراط في مجتمع علمي دولي.

في هذا السياق، قال سعود كرمستجي، مدير إدارة الاتصال الاستراتيجي والعلاقات العامة في المركز: «يمثل البرنامج ترجمة فعلية لاستراتيجية دولة الإمارات في بناء اقتصاد معرفي قائم على الابتكار. ويجسد إيماننا بقدرات شبابنا وشغفهم لاستكشاف آفاق جديدة في قطاع الفضاء».