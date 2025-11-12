«مورو» تطلق 3 خدمات رئيسية لتعزيز التحول الرقمي

اختتم مركز البيانات للحلول المتكاملة «مورو»، التابع لـ«ديوا الرقمية» – الذراع الرقمية لهيئة كهرباء ومياه دبي – أعمال الدورة الرابعة من قمة التحول الرقمي، التي أقيمت في فندق «ماندارين أورينتال جميرا» بدبي تحت شعار «الابتكار المستدام المدعوم بالذكاء الاصطناعي».

وجمعت القمة أكثر من 300 من قادة تقنية المعلومات وصناع القرار من مختلف القطاعات الحكومية والخاصة، بتنظيم مشترك مع المؤسسة الدولية للبيانات، لمناقشة دور الذكاء الاصطناعي في تعزيز الابتكار والاستدامة وبناء المؤسسات الذكية.

وقال محمد بن سليمان، الرئيس التنفيذي لـ«مورو»: «الذكاء الاصطناعي أصبح اليوم محركاً استراتيجياً يعزز القدرة التنافسية الوطنية، ويدعم مسيرة الاستدامة. تؤكد قمة التحول الرقمي التزام «مورو» بدعم الابتكار المسؤول وبناء منظومات رقمية متكاملة، ترسم ملامح الاقتصاد الرقمي في دولة الإمارات».

وأشار إلى الالتزام بالمضي قدماً نحو اقتصاد معرفي قائم على الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات النظيفة والسحابة السيادية وأفضل ممارسات الأمن السيبراني.

إطلاق حلول

شهدت القمة إطلاق ثلاث خدمات رئيسية من «مورو» وهي «GPU-as-a-Service» و«Inferencing-as-a-Service»، ومنصة المكتب الذكي، إضافة إلى حزمة التحليلات المرئية بالذكاء الاصطناعي لمنصة الأنظمة الأمنية المتكاملة IPSP، لتعزيز التحول الرقمي المدعوم بالذكاء الاصطناعي في المنطقة.

جلسات محورية

وافتتحت القمة بكلمة رئيسية لرانجيت راجان، نائب الرئيس ورئيس الأبحاث في IDC، بعنوان «دليل مديري تقنية المعلومات لعصر الذكاء الاصطناعي التفاعلي»، تناول خلالها مواءمة استراتيجيات الذكاء الاصطناعي مع الأطر الوطنية للابتكار والحوكمة.

وشارك مسؤولو «مورو» في جلسات تخصصية أبرزها: سوجيت ناير: «ما بعد السحابة: الذكاء الاصطناعي كخدمة لعصر أكثر ذكاء»، حول السحابة السيادية وحوكمة البنى الرقمية، وخلود العوضي وعبدالرحمن محجوب: «المكتب الذكي: بيئة عمل لمستقبل أكثر ذكاء»، حول دور الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء في دعم بيئات العمل الهجينة، وراشد يوسف: «الذكاء الاصطناعي عند مفترق الطرق: الموازنة بين الابتكار والأمن»، حول حماية البيانات والخصوصية، وأبهيغيان شاتيرجي: «بناء مدن ذكية وآمنة»، تناول حلول المدن الذكية وكفاءة استهلاك الطاقة.

كما شارك خبراء عالميون من شركات مثل سيسكو ودل تكنولوجيز في جلسات حول مستقبل الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والحلول المؤسسية المتكاملة.

وأكدت عائشة النعيمي، مديرة الحسابات الرئيسية في «مورو»، أن القمة عززت التعاون بين شركاء التكنولوجيا والمؤسسات نحو مستقبل رقمي أكثر استدامة وتكاملاً.