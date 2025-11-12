الحرس الوطني وشرطة عجمان يبحثان التعاون الأمني

استقبل اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي، القائد العام لشرطة عجمان، اللواء الركن صالح محمد بن مجرن العامري، قائد الحرس الوطني، بحضور العميد خالد محمد النعيمي، نائب القائد العام لشرطة عجمان، وعدد من كبار الضباط من الطرفين، وذلك في إطار تعزيز قنوات التعاون بين الجهتين.

ورحب القائد العام لشرطة عجمان بوفد الحرس الوطني، مشيداً بالجهود المتميزة، التي تبذلها الحرس الوطني في سبيل تعزيز الأمن، وأثنى على التعاون المثمر في تكامل الأدوار، بما يحقق المصلحة العامة، مؤكداً أن هذه اللقاءات تعكس حرص القيادات الشرطية على توحيد الجهود وتعزيز التكامل الأمني، بما يسهم في رفع كفاءة العمل الشرطي، وتحقيق أعلى مستويات الأمان والاستقرار في المجتمع.

وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، والارتقاء بجودة العمل الشرطي. وثمن قائد الحرس الوطني الجهود التي تبذلها شرطة عجمان في دعم الأمن والاستقرار، مؤكداً سعي الجانبين من خلال هذا التعاون إلى تطوير آليات التنسيق، ورفع جاهزية فرق العمل المشتركة.